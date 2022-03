Coupe du Cameroun de football : PWD de Bamenda vainqueur de la finale :: CAMEROON

La finale de la Coupe du Cameroun de football a été jouée hier, dimanche, 13 mars 2022. Elle a opposé PWD de Bamenda aux ASTRES de Douala. La partie a été remportée par les Abakwa Boys de Bamenda, sur un tarif minimum de 1 - 0. Un magnifique coup franc de MBUNWE CHEM Hubert à l'entrée de la surface de réparation, a permis aux poulains de David PAGOU, de remporter la première couronne de leur dans cette catégorie. Nous sommes alors à la 15 ème minute de la 1ère mi-temps.

Cette finale post CAN TotalEnergies 2021 au stade AHMADOU de Yaoundé, était présidée par le Premier ministre, Joseph DION NGUTE, représentant personnel du chef de l'État Paul BIYA. Le coup d'envoi de ce match globalement tiède et sans rythme, a été donné par le ministre des Sports et de l'Education Physique, Narcisse MOUELLE KOMBI qu'accompagnaient les principaux responsables de la Fédération camerounaise de football, dont le président Samuel Eto'o Fils, ainsi que Céline EKO la première vice-présidente. Les hommes de l'entraîneur André MBARGA FOÉ des ASTRES de Douala ont essayé de conjurer le sort, par un coup franc dangereux de l'expérimenté Valentin BEO BATTO, obligeant KARIM BELLO le portier de PWD de Bamenda pourtant peu rassurant, à sortir le grand jeu.

Comme une malédiction pour les " Brésiliens" de Bepanda. Les ASTRES de Douala perdent ainsi la quatrième finale de leur histoire : 2007, 2009, 2010 et 2021. Beaucoup de maladresses de part et d'autre. Un match comme celui d'un championnat de quartier, mais tout de même avec des circonstances atténuantes. Depuis de longs mois, les deux équipes manquaient de compétition. La finale de la Coupe du Cameroun n'a pu se jouer en fin d'année dernière, absorbée par les préparatifs de la CAN 2021, et les joueurs, exaspérés d'attendre.