FRANCE :: PREDICATION DU DIMANCHE 13 MARS 2022 PAR LE REV DR JOËL HERVE BOUDJA

Textes : Genèse 15,5-12.17-18 ; Philippiens 3,17-4,1 ; Luc, 9, 28-36

Chaque année en cette période, une exclamation de fatigue et de lassitude refait régulièrement surface... Une petite ritournelle dont il faudra encore s'habituer pour quelques jours : « vivement la fin de l'hiver !» Il est vrai que nous pouvons éprouver parfois une certaine fatigue chronique, au cœur de l'hiver. Mais s'il y a des saines fatigues qui nous invitent au repos et à refaire nos forces, il est une autre fatigue, plus profonde, qui nous guette également. Elle est cette lassitude de vivre qui nous amène à ne plus voir l'essentiel ; cette somnolence qui nous fait oublier nos lieux mêmes de ressourcement.

Ceux qui traversent cette fatigue existentielle éprouvent parfois l'envie de tout laisser tomber, ou d'appuyer sur pause, de figer l'instant, de planter leur tente comme Pierre dans l'Evangile, pour profiter du moment présent. Notre culture de l'image ne fait que renforcer ce besoin de figer, de fixer, de saisir, d'immortaliser l'instant plutôt que de le vivre. Or, à force de vouloir immortaliser tous ces instants qui nous sont donnés, nous passons justement à côté d'eux, à côté de leur goût d'éternité. ?

Et aujourd'hui, en ce temps de Carême, au cœur du tourbillon de nos vies, au cœur peut-être de nos hivers intérieurs, l'évangile nous invite à gravir la montagne et à prendre de la hauteur pour vivre pleinement les moments privilégiés de nos vies. Pour cela, il nous faut gravir notre propre montagne et sortir d'une certaine somnolence...

Ces moments d'éternité sont tous ces moments privilégiés qui nous ressourcent, où nous sommes citoyens des cieux, pour reprendre l'expression de Saint Paul. Ce sont ces petits moments d'amitié, de rencontre en vérité, de tête à tête, de face à face, à visages découverts et transfigurés. La beauté de ces moments est justement qu'ils ne durent que quelques instants. Il ne sert à rien de vouloir s'y accrocher. Ils ne nous font pas croire à notre immortalité mais ils donnent à la fragilité de nos existences une saveur d'éternité.

Ces instants nous aident aussi à franchir des étapes dans nos vies.

Sœurs et Frères dans le Seigneur,

Les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas. La semaine dernière, Jésus était tout sale, couvert de poussière. Après 40 jours passés dans le désert, il avait faim et soif. Aujourd’hui, il est tout rayonnant de lumière, éclatant de blancheur. C’est que Jésus vient partager notre misère, mais il vient aussi manifester sa gloire, la gloire qu’il nous donnera bientôt. Mais que s’est-il passé ?

Jésus va monter à Jérusalem. Il sera bientôt arrêté, condamné, mis à mort. Les apôtres seront paniqués et déçus. Ils vont s’enfuir et peut-être ne plus jamais revenir. Alors, Jésus veut leur montrer qu’Il est réellement, le Fils de Dieu. Il veut donc montrer la gloire qu’il porte en Lui et qu’Il montrera après Sa résurrection.

C’est un peu ce qui se passe avec certains d’entre nous. On parle, on papote et soudain, on se dit : « mais c’est quelqu’un de merveilleux que j’ai en face de moi ». Eh oui ! Il y a en nous comme une petite pierre précieuse qui nous vient du ciel et cette petite pierre précieuse brille parfois sous le regard de Dieu et des autres. Mais si nous, nous avons une petite pierre, Jésus Lui a un énorme diamant dans Son cœur. Et c’est cela qui a dû briller pendant la Transfiguration et qui brillera quand Jésus ressuscité apparaîtra aux disciples.

C’est à nous de découvrir tous les jours les petits diamants qui dorment dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. La vie est pleine de lumière. C’est à nous de la découvrir.

En effet, dans l'évangile de Luc, le récit de la transfiguration se situe entre la 1° et la 2° annonce de la Passion, ce qui justifie sa place dans notre contexte de Carême et qui en éclaire le sens. En effet, le Christ de la Passion est tout entier déjà le Christ en gloire. Sa Passion elle-même est « théophanie », c'est-à-dire présence de Dieu, Dieu rendu visible pour nous.

Déjà Abraham demandait un signe visible. Dieu lui avait fait une promesse d'une descendance nombreuse et d'un pays où ruissellerait le lait et le miel. Depuis, il avait dû séjourner en Egypte pour échapper à la famine et, de retour en Canaan, il n'était toujours pas maître de ce pays et n'avait toujours pas de descendance. La promesse est ici réitérée mais on comprend qu'Abraham souhaiterait quelques précisions. Le Seigneur répond en faisant faire à Abraham un sacrifice énigmatique. La solution de l'énigme est sans doute à lire dans le sommeil profond d'Abraham. Le sacrifice du Christ, quelques 1.200 ans plus tard, ne sera plus une simple réitération mais bien l'accomplissement de la Promesse.

Moïse et Elie avaient également demandé des signes. Dieu avait envoyé Moïse en mission auprès de son peuple pour le libérer d'Egypte. Moïse avait fait remarquer à Dieu : « Mais au nom de qui puis-je parler ? ». Dieu avait répondu du milieu du buisson ardent en révélant son nom. Plusieurs éléments de la théophanie chez Luc sont d'ailleurs repris à cette théophanie du Sinaï. Elie de son côté en avait fait appel à Dieu pour départager entre les faux prophètes sacrifiant à des idoles et le vrai prophète annonçant la Parole de Dieu dans toute son exigence.

Dieu avait répondu à son appel par un geste spectaculaire mais était aussi apparu à Elie dans le moins spectaculaire des signes : dans une brise légère. Moïse et Elie, les deux bénéficiaires de théophanies divines dans l'Ancien Testament et devenus les deux piliers de la foi juive, l'un représentant la Loi, l'autre la Prophétie, sont ici réunis dans cette manifestation du Dieu en gloire aux disciples. Comment mieux exprimer le lien, la continuité entre les deux Traditions ?

Pierre et ses compagnons étaient accablés de ce profond sommeil qui avait déjà accablé Abraham. Pierre se rend compte malgré tout, confusément, de l'importance du moment et de son caractère bienheureux. En proposant de dresser trois tentes, il ne propose pas de faire du camping. Il se réfère et fait appel à toute la symbolique dès la fête des Tentes dans le judaïsme. Il s'agissait, à l'origine, d'une fête agraire célébrant la fin des récoltes et ayant pour cadre des huttes dressées dans les champs et les vignes. Cette fête recevra plus tard une signification religieuse liée au souvenir historique du séjour au désert et où Dieu avait été tellement présent à son Peuple et où la Loi elle-même avait été abritée sous une tente au-dessus de laquelle se plaçait la nuée divine (la shekina). Tous ces éléments sont présents ici et veulent bien signifier la présence de Dieu.

L'épître aux Philippiens souligne le fait que nos « pauvres corps » seront également transformés à l'image du corps glorieux du Christ lui-même. Cet enseignement de Paul vient utilement compléter les leçons à tirer de la Transfiguration du Christ : celle-ci nous concerne aussi et nous pouvons être associés. Il y a cependant des choix à faire : ou bien nous nous comportons en « citoyens des cieux », ou bien nous restons esclaves des « choses de la terre ». Et là, nous revenons très concrètement à l'effort d'ascèse et de purification intérieure que nous demande le Carême.

En pleine connexion avec les écritures et la tradition d’Israël, Luc aurait imaginé ce récit comme une mise en abîme de la Résurrection avant qu’elle ne se produise effectivement : un processus littéraire qui prépare le lecteur à ce qui va suivre, en lui donnant certaines clés de lecture. Et c’est peut-être le cas.

On conclut alors que ce passage fonctionne comme une image, un enseignement illustré donné par Luc. En réalité, il ne s’est rien passé ; Pierre, Jean et Jacques n’ont observé aucun phénomène : jamais Jésus ne leur est apparu physiquement transfiguré ; le récit anticipe simplement la résurrection des corps par une image forte et concrète certes, mais inventée. Il n’y a effectivement aucune voix qui soit venue du Ciel sur quelque montagne que ce soit ; encore moins d’apparition de Moïse et d’Élie. Finalement ce récit fonctionne comme une expérience de pensée qui nous parle de l’au-delà de la mort.

Je le redis, vous pouvez croire cela : que ce passage est une image – certes belle et parlante – mais juste une image.

Maintenant, partant du principe que, là où l’herbe est plus verte, le ciel est aussi plus bleu, on peut aussi interpréter ce passage comme le récit de la vision des disciples de Jésus en prière. Sans doute savez-vous que le bonheur et la joie changent notre regard sur le monde ; que nous voyons effectivement les couleurs de manière plus éclatante lorsque nous sommes heureux. C’est un phénomène qui s’étudie. A l’inverse, peut-être hélas savez-vous que, plus tristes, plus déprimés, nous voyons effectivement les couleurs plus ternes ; que notre esprit tinte notre vison selon notre humeur. Là où l’herbe est plus verte, le ciel est aussi plus bleu et, à voir la profondeur paisible de la prière du Christ, à observer la sérénité de l’intime cœur à cœur du Fils avec son Père, la scène apparaît effectivement plus rayonnante à mesure de la joie qu’elle communique au cœur des apôtres. Au fond, il s’agit de traduire ici que le Christ, à mesure que nous l’observons en Dieu, nous apparaîtra effectivement de plus en plus lumineux.

Dans cette interprétation, toute aussi valable que la première, le récit est déjà moins imaginé pour acquérir une épaisseur concrète : il parle déjà d’un fait : voir la prière, observer la profondeur spirituelle illumine notre regard. Vous l’avez sans doute déjà toutes et tous remarqué, certains lieux spirituels, certaines personnes qui prient nous semblent avoir une luminosité, une aura spéciales.

Une troisième lecture est de dire que le corps du Christ s’est effectivement trouvé changé, qu’il a été lui-même physiquement transformé par la prière. On s’approche plus alors du sens littéral grec du mot « Transfiguration », c’est-à-dire celui de « métamorphose ». Le Christ s’est littéralement métamorphosé sous les yeux de Pierre, Jean et Jacques. Son corps a effectivement changé de forme sous l’effet de la prière. Quelque chose s’est modifiée, non seulement dans le regard de ses disciples, mais en lui, Jésus s’élevant vers Dieu.

C’est sans doute l’interprétation la plus difficile à recevoir de nos jours : les corps qui changent de formes sous l’action de l’Esprit, ça bouscule notre raison scientifique. On touche effectivement au mystère et à l’inexplicable rationnellement. Mais ce principe d’action de l’Esprit sur la matière, d’une prière efficace qui effectivement transforme celui qui prie, nous devons le maintenir sinon nous ne pouvons plus croire aux guérisons spirituelles, ni même à la résurrection des corps.

Finalement, dire que ces trois interprétations du texte sont acceptables n’est-ce pas contradictoire ? Dire que c’est un récit totalement imagé ou dire que le Christ s’est transformé sous le regard de ses disciples, ce n’est tout-de-même pas la même chose ? Soit il s’est effectivement passé quelque chose, soit c’est un récit inventé – certes pour édifier – mais un récit imagé ...

Plutôt que de contradictions, je parlerai de niveaux d’interprétation.

A proprement parler tous ces récits fonctionnent comme autant d’image de ce qui va nous nous arriver : de notre propre vie spirituelle, de notre propre transformation par la prière, de notre propre transfiguration et notre propre Résurrection. Il n’y a, évidement, que par des images que nous pouvons communiquer sur ce que, spirituellement, nous éprouvons au plus profond de nous-mêmes. Il s’agit ici essentiellement de textes et la vie spirituelle c’est bien plus que des mots.

Mais nous ne pouvons pas déconnecter tous ces récits d’une réalité effective dont ils témoignent vraiment. Nous ne pouvons pas, parce qu’ils parlent de choses extraordinaires, dans des codes littéraires aujourd’hui moins compréhensibles, leur dénier toute effectivité, les reléguant systématiquement au rang d’allégorie. Parce que, si les phénomènes extraordinaires que relate la Bible n’ont le sens que d’allégories, alors aucun miracle de Dieu ne pourra nous atteindre.

Chaque niveau de compréhension de ces récits très imagés et très construits pour dire que la réalité spirituelle est une voie d’accès possible vers la compréhension de notre propre transfiguration en Christ : soit que ce récit préfigure notre propre résurrection ; soit qu’il parle du regard que posent les autres sur nous quand nous rayonnons de Dieu ; soit qu’il participe effectivement à notre propre transfiguration.

Je vous laisse choisir le niveau de compréhension qui vous correspond ; l’important c’est que finalement nous nous soyons transfigurés.

Bien-aimés dans le Seigneur

Quant à nous, de part et d'autres de nos lieux de ressourcements, nous avons toutes et tous nos difficultés à traverser certaines phases de notre vie. Ces étapes sont chaque fois un deuil sur nous-mêmes, sur ce que nous voudrions devenir. La transfiguration ne peut en effet se vivre que si elle prend en compte l'annonce de la passion.

Entre ces moments privilégies et ces étapes à franchir, il nous faut néanmoins marcher, sans vouloir nous protéger, sans vouloir planter une tente comme les disciples. Comme Pierre, Jacques et Jean, les proches disciples de Jésus, nous pouvons être traversés par ces forces qui nous invitent à figer l'instant, à immortaliser l'instant plutôt que de le vivre.

L'Évangile d'aujourd'hui nous invite donc à traverser une étape de notre vie. Pour certains, il s'agira d'apaiser un deuil, de porter désormais un regard non douloureux sur une cicatrice de l'existence ; pour d'autres, il s'agira de quitter un lieu qui les retient en arrière.

Cette étape est toujours un moment de transfiguration authentique et profond où nous pouvons montrer un autre visage ; accepter le défi d'être plus encore devant les autres ce que nous sommes en vérité devant Dieu, ses fils et ses filles bien aimés. Amen.