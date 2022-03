CAMEROUN :: Nord-Ouest : un Chef traditionnel et son épouse assassinés :: CAMEROON

Sa majesté Albert ACHUO FONKUM et une délégation qui l’accompagnait, retournaient dans leur village après la cérémonie d’intronisation du Chef de Weh, dans l’arrondissement de Wum lorsqu’ils ont été attaqués. Sur place l’autorité traditionnelle et sa première Femme Bibiana DUH ont été tués.

Le Fon de Esu dans l’arrondissement de Fungom département de la Menchum a été tué. La deuxième Femme et l’un des notables ont été blessés et sont pris en charge au centre de santé de Esu.

Ces informations sont contenues dans un communiqué rendu public par le préfet du département de la Menchum. Et publié hier. Aliou Abdoullahi condamne un acte “barbare” et assure les populations qu’une enquête a été ouverte et permettra de punir les coupables de l’assassinat comme qualifie le préfet lui-même.

L’autorité administrative adresse ses condoléances ainsi que celles du Gouvernement à la famille royale, les populations de ESU toutes entières ainsi qu’à la chambre des chefs du Nord-Ouest

Le préfet appelle les populations à garder leur calme dans l’attente des résultats de l’enquête.

L’attaque n’a pas été menée par les séparatistes selon nos sources mais par des habitants bororos. Pour qu’elle raison ?

On n’en sait pas plus pour l’instant. Mais les tensions entre les populations locales et les résidents bororos du Nord-Ouest sont très fortes ces dernières années ( avec la crise anglophone) et notamment dans les départements de la Menchum et du Donga Mantung.