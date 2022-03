CAMEROUN :: Cameroonian gigolo

Les hommes qui sortent avec les femmes pour leur argent sont déjà très nombreux ici au Cameroun. Mais n’allez pas vous imaginer qu’il s’agit là d’une sinécure…

Cameroonian libido

Les hommes qui sortent avec les femmes pour leur argent sont devenus innombrables ! Mais cela nécessite beaucoup d’expertise, parce que ces femmes-là ont souvent besoin d’une « machine » qui sera capable de les entretenir sexuellement pendant toute une journée…

Donc pour devenir un gigolo hein, il faut d’abord être un étalon très résistant comme mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè ! Il faut parfois mâchouiller des écorces aphrodisiaques. Il faut être disponible 24h/24 lorsque la fille va te déclamer ses envies libidinales. Il faut être performant sur le matelas, il faut être inventif, il faut être créatif lors de vos interminables changements de positions kamasutriques. Sinon ça sert à quoi qu’elle te donne son argent, alors que tu n’es même pas différent de tous les mythomanes malabars qui vadrouillent là-bas dehors ?

Cameroonian macho

Contrairement aux apparences, ce sont les gigolos qui sont les véritables dictateurs dans leurs relations « amoureuses ». Puisque ce sont souvent eux qui fixent les règles, ce sont eux qui décident de vos activités quotidiennes non professionnelles, et ce sont aussi eux qui te disent exactement combien d’argent tu dois leur donner et à quel moment…

Sérieusement, je n’ai jamais compris comment tu donnes ton argent à un homme, et puis c’est encore lui qui te donne des ordres ! Parce que les gigolos ont ceci de particulier qu’ils aiment plusieurs femmes au même moment, et d’ailleurs ils t’imposent même cette infidélité ! Ils sont parfois suffisants et hautains, et ils te feront même pleurer régulièrement. Ils choisissent eux-mêmes les cadeaux que tu dois leur offrir et si cela ne leur plaît pas, eh ben ils vont simplement aller le refiler à une autre petite ! Ils sont parfois imbus de leur minuscule personnalité, et ils osent même te faire le chantage et le maraboutage avec ça. Mais paradoxalement, c’est ce sexisme et cette phallocratie que les femmes adorent chez eux, et en particulier les femmes qui ont surtout beaucoup-beaucoup d’argent.

Cameroonian romantico

Ils sont peut-être des machos hein, mais ce sont de vrais romantiques !

Les gigolos savent acheter et offrir des fleurs (avec ton argent, bien sûr) ; ils savent te caresser sur les zones ultra-sensibles (ils les connaissent tous) ; ils maîtrisent à la perfection les meilleurs hôtels, les grands restaurants, les concessionnaires automobiles, les supermarchés, les agences de change monétaire, les boutiques de shopping, etc.

Est-ce que ce sont eux qui dépensent ?

Ils sont des séducteurs ! Ils savent se parfumer à l’eau de Cologne et ils ont des anti-transpirants pour sentir toujours bon aux aisselles. Ils savent te remettre en confiance avec des paroles mielleuses et agréablement sucrées. Ils savent te tenir compagnie dans tous types d’événements. Ils savent te prêter l’oreille lorsque tu leur racontes tes mésaventures et tes déboires. Ils sont toujours prêts à sourire à tes mauvaises blagues, même lorsque ça n’en étaient pas. Ils sont invariablement disponibles comme je vous ai dit tout à l’heure. Ils ont une présence masculine qui est rassurante, et la plupart des femmes ont généralement besoin de ce genre d’attention. Elles sont d’ailleurs prêtes à payer le prix fort pour bénéficier de ce type de service…

Cameroonian mytho

En fait, les gigolos sont des menteurs, et de très bons !

Parce que pour devenir un homme entretenu hein, il faudrait déjà savoir mentir, et cela à tout moment. Il faudrait savoir rester cohérent et impassible dans cet enchevêtrement d’inventions ubuesques, et surtout il faudrait maintenir une attitude sereine et zen.

Je m’explique : les gigolos ont toujours des problèmes d’argent qui sortent de nulle part ; les gigolos ont toujours des relations haut placées que vous ne rencontrerez jamais ; les gigolos ont toujours des compétences insoupçonnées et des diplômes inégalables, mais essayez un peu de réclamer une photocopie de leurs parchemins pour les voir balbutier…

Les gigolos sont des menteurs ! Ils te font rêver avec une voix qui est toujours doucereuse, et ils osent même te regarder dans les yeux en te racontant des bobards ! Ils sont si lâches que parfois ils font leurs requêtes (d’argent, bien sûr) lorsque vous vous retrouvez à l’horizontale. Ils sont si opportunistes et si mesquins, et d’ailleurs la preuve c’est qu’ils maîtrisent parfaitement le montant de ton salaire, l’intégralité de tes avoirs, le jour de ton « touchement », le nombre de tes réunions, la liste des primes et autres augmentations que tu percevras dans les prochaines semaines, etc.

Cameroonian gigolos

Donc les hommes qui sortent avec les femmes pour leur argent sont déjà très nombreux ici au Cameroun. Mais n’allez pas vous imaginer qu’il s’agit là d’une retraite dorée…

Cameroonian gigolo ! C’est souvent un Camerounais qui galère ou bien qui est en situation de chômage, et qui se met en couple avec une femme exclusivement parce qu’elle est une fonctionnaire. Cameroonian parano ! C’est souvent un Camerounais qui utilise l’argent que sa petite amie lui a donné, pour aller faire des offrandes à une autre petite amie que lui il préfère. Cameroonian paterno ! Puisque certaines femmes se mettent en couple avec un gigolo, uniquement parce qu’elles ont besoin d’une présence masculine dans leur domicile.

Et certaines veuves ont aussi besoin d’un nouveau papa pour les enfants qu’elles avaient eus auparavant. Certaines célibataires en ont marre de toujours dormir toutes seules. Certaines Camerounaises ont parfois besoin d’un homme à côté d’elles, afin de retrouver de la sécurité de la confiance. Il y a des dames ici qui ont déjà compris que leur compagnon n’est rien d’autre qu’un misérable gigolo, mais qui vont quand même accepter de continuer cette aventure. Parce qu’en fait, ce n’est pas vraiment différent des femmes qui sortent avec les hommes pour leur argent ici au Cameroun…