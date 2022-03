CAMEROUN :: FOND ANTI COVID: NGOH NGOH A-T-IL VIRE 24 MILLIARDS FCFA VERS LES PARADIS FISCAUX? :: CAMEROON

Du moins, et selon le journal AFRICA INTELLIGENCE, dans sa livraison du 28 janvier 2022, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République ( Minetat - SG/PR), Ferdinand NGOH NGOH, est accusé d'avoir viré la mirobolante somme de 24 milliards francs CFA vers des paradis fiscaux, en amont de la 33 ème Coupe d'Afrique des Nations ( CAN) de football organisée par le Cameroun, du 09 janvier au 06 février 2022.

Selon le journal AFRCA INTELLIGENCE, la Chambre des Comptes de la Cour suprême du Cameroun, en adoptant solennellement son rapport le 03 juin dernier sur la gestion des fonds dévolus à la lutte contre le Covid -19, avait révélé des détournements des deniers publics, ainsi que des fautes de gestion. Soit. Mais selon nos confrères, l'institution dirigée par le magistrat YAP ABDOU, devrait reprendre du service, afin de compléter son rapport.

Pour nos confrères, alors que la Chambre des Comptes de la Cour suprême du Cameroun rendait public son rapport sur l'attribution des marchés publics liés à lutte contre le Coronavirus, il n'était nullement pas loisible, de deviner que ce jour-là même, un montant de 24 milliards francs CFA, était, au profit de Ferdinand NGOH NGOH, entrain de prendre la direction des paradis fiscaux, pour une commande liée à la lutte contre le même Covid 19 ?

Et le journal de révéler qu'en effet, la task force dirigée par le Minetat - SG/PR, a passé à l’entreprise ACHAN GLOBAL détenue par KHALID DIFALLAH, un préposé du sulfureux Israélien MOAS ERAN, une commande de matériel de protection et de tests à hauteur de 37 millions d’euros, en amont de la CAN 2021. Et AFRICA INTELLIGENCE de préciser que d’autres prestataires impliqués dans cette commande, ont obtenu des montants un peu moins importants, à l'instar de la société camerounaise MÉDICAL PLUS de Polycarpe KENMOGNE qui, a obtenu 2,5 milliards francs CFA seulement.

Aussi la Chambre des Comptes de la Cour suprême du Cameroun, pense le journal, devrait-elle auditer cette dernière opération liée à la lutte contre la pandémie du Covid-19, et adopter un additif à son rapport. En un mot comme en mille, le journal AFFICA INTELLIGENCE laisse entendre que l'institution juridictionnelle dirigée par le magistrat YAP ABDOU, a encore du grain à moudre, relativement à la gestion des fonds de lutte contre la Covid-19. Une affaire qui selon plusieurs observateurs, est très loin d'avoir livré tous ses secrets. Il y a donc encore du grain à moudre, selon le journal AFRICA INTERLIGNE : les 24 milliards francs CFA dont le confrère accuse Ferdinand NGOH NGOH vers des paradis fiscaux.

Récemment, alors que le secrétaire général de la présidence de la République transmettait les " Très Hautes Instructions du Président de la République", pour une enquête sur les bénéficiaires illicites de la ligne 94 (importante ligne budgétaire logée au ministère camerounais de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, et non classée dans le budget annuel du pays), un document en circulation sur les réseaux sociaux, et ne comportant aucune signature, a cependant laissé entendre qu'en quatre ans seulement, Ferdinand NGOH NGOH a fait débloquer 124 milliards francs CFA, au prétexte des travaux des infrastructures de la CAN 2022.