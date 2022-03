FRANCE :: NELLY LINDA (EXTRAVAGANCIA) UNE ARTISTE DE L'ONGLERIE A PARIS, REGARD SUR UNE AUTRE DIASPORA

Dans le 18ème à la sortie du métro Château-Rouge, plus d’une dizaine de femmes, une carte à la main, quelquefois agitée interpellent chaque passante, plus ou moins jeune, en vue de lui offrir des services de beauté.

Avant l’entrée de ce marché très connu, sont alignés des studios de beauté , des salons de coiffure et des Ongleries ultras modernes.

Paris est une ville où les femmes se soucient beaucoup de leur beauté. Quasiment méconnue il y a quelques années, l’Onglerie est devenue la passion des femmes ; cette activité prend de plus en plus d'ampleur au gré de la demande dans cet environnement effervescent.

Malgré l’ambiance constante qui caractérise cet espace, chaque personne qui atterrit à cet endroit connait chez qui aller.

Singulièrement la meilleure d’entre toute : Nelly Linda ou encore EXTRAVAGANCIA se situe plutôt dans le 19ème arronsissement de Paris au 41 rue des bois.

La dame est une véritable artiste, passionnée et habile dans les doigts, cette jeune femme a transformé ce métier en passion, au point de former aujourd’hui la majorité des femmes qui l’exercent à Paris. Il y en a pour tous les goûts. Le service sollicité détermine le coût pour devenir belle. Les prix des services varient selon qu’il s’agit, de pédicure ou de manucure.

La beauté de la femme se manifeste d’abord sur la manière dont on observe ses ongles parce que c’est avec la main qu’on salue. Les ongles donnent une sensation de sérénité et créent de l’émotion. C’est une artiste dévorante, avec les doigts elle devine, elle pressent, elle vous enveloppe de la séduction et fait de votre doigt une partie qui mérite d’être regardée.

C’est une intelligente analytique clairvoyante, plus les gens sont nombreux devant, plus sa passion se déchaine ; malheur à celles qui ne sont pas capables de suivre son rythme ; très disciplinée aussi, c’est une sportive de l’ongle et pourquoi pas comme je l’ai dit une artiste de l'ongle. Une autre chose qui la caractérise est son fait social, la conseillère du peuple.

Le métier accueille les gens souvent qui ont des problèmes personnels, elle est à l’écoute et elle conseille avec une certaine sensualité sur tes doigts. Les doigts sont une partie du corps qui parle. Il est important de constater que la volonté, l’émotion sont le même niveau de réactivité.

Nous avons affaire à un caractère double la travailleuse et la femme, mais de ces deux aspects son intuition est forte, son imaginaire est très vive, c’est une camerounaise qui n’a pas seulement rêver son métier, elle l’a vécu, puisqu’elle le pratique depuis l’âge de 3 ans.

C’est ça qu’on dit avoir de la mémoire.

Contact: Nelly Linda (Extravagancia) est situé au 41 Rue des bois; 75019 Paris