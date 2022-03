CAMEROUN :: Université de Yaoundé I: Le recteur annule le doctorat de Pr Damaris Mandob :: CAMEROON

Maître de conférences de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé I, Prof. Damaris MANDOB, epse ENYEGUE, est désormais une étudiante ordinaire.

Son doctorat a été annulé par une décision prise ce jour, par le Recteur de l'Université de Yaoundé I, le Prof. Maurice Aurélien SOSSO. Notons par ailleurs que la désormais ex- Prof. Damaris ENYEGUE, est chef de service des Enseignements et du Personnel enseignant à la direction des Affaires académiques et de la Coopération ( DAAC) à l'Université de Yaoundé I.

Le Recteur annule l'attestation de réussite de Doctorat délivré le 29 décembre 2010, sur la thèse intitulée " Syndrome métabolique en relation avec le stress oxydant chez les Camerounais", pour " absence de procès verbal", non sans inviter l'intéresse à prendre une inscription en thèse dans son université.

Lisez plutôt l'intégralité de la décision du Recteur de l'Université de Yaoundé I, annulant le Doctorat/PHD de lex- Prof. Damaris MANDOB epse ENYEGUE.