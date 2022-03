CAMEROUN :: Déclaration du MPDR sur la Condition de l’enseignant :: CAMEROON

L’urgence d’un dialogue honnête, entier et constructif, prenant en compte les préoccupations réelles, de la masse des serviteurs à qui est dévolue, la charge de construire l’intelligence, l’éveil, le patriotisme et la conscience nationale

Depuis quelques jours, les enseignants de la République observent un mouvement de grève, basé sur des revendications légitimes aussi bien ponctuelles qu’anciennes, restées trop longtemps sans réponses de la part de l’Etat.

En réalité ce qui est en cause, se situe très au-delà de simples demandes matérielles et pécuniers. Ce qui est en débat, ce sont certes des arriérées de frais, d’indemnités, de pensions, et de prises en charges de toutes nature, mais au fond, il s’agit et ce de façon radicale, profonde et structurelle, de LA CONDITION DE L’ENSEIGNANT DANS SA GLOBALITE.

Le MPDR considère que l’enjeu est d’une importance qui devrait mobiliser la compréhension, la solidarité et l’accompagnement de tous les compatriotes épris de paix et de justice, et susciter chez les plus hautes autorités de la République, un sursaut qualitatif, effectif et correcteur.

Le MPDR se félicite des premières réactions du Chef de l’Etat, et souhaite que la réflexion, les efforts, et les décaissements soient, dans toute la mesure du possible, plus consistants et surtout mieux arrimés sur les demandes concrètes des enseignants. Les enseignants dont il s’agit, portent et assument, la première responsabilité, la plus significative et la plus stratégique des missions dans la fabrication du citoyen, et partant, dans la formulation des éléments mentaux, moraux et intellectuels de notre identité nationale, de notre vivre ensemble. Il n’y a pas d’élève, qui ne se souvienne pas de ses enseignants, et les années des bancs, représentent pour la majorité d’entre nous, les meilleurs moments de la vie.

Le MPDR en appelle en tout état de cause, à un dialogue franc, sincère et productif, dénué de toutes manipulations et agendas hors des vrais préoccupations de l’enseignant, et dénué de toute humiliation./.

Yaoundé, le 9 Mars 2022 SHANDA TONME

Président, Médiateur Universel