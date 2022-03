CAMEROUN :: On ne change pas un régime de la terreur :: CAMEROON

Des gendarmes dépêchés dans les établissements scolaires pour intimider les enseignants grévistes...

Et dire qu'avec une fraction des centaines de milliards dilapidés pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), ces arriérés de salaires accumulés parfois depuis plus d'une décennie pouvaient être payés.

C'est à se demander l'ordre des priorités dans cette république bananière : l'éducation, la santé, le développement économique, ou la grande distraction nationale qu'est le football avec son interminable feuilleton tourné et joué chaque jour à la Fecafoot ???

Simplement Affligeant !!!

En effet, en envoyant des troupes dans les écoles, le régime de Biya semble invoquer la loi sur l'insurrection, qui, en fait, transforme les griefs légitimes des enseignants contre le régime en un fantasme dystopique de combat contre des enseignants désormais qualifiés de « terroristes » par les faucons de la dictature.

Comme nous l'avons démontré à maintes reprises, il s'agit d'un régime qui ne respecte pas les normes juridiques ou politiques ordinaires.

En effet, lorsqu'un dysfonctionnement survient, le premier réflexe du régime est d'envoyer les troupes.

Le CL2P/ICL2P, cependant, qui comprend très bien le fonctionnement de cette machine réactionnaire, soutient que la grève des enseignants, en revanche, est une autre démonstration que la politique fonctionnerait mieux si les citoyens étaient davantage impliqués dans les grandes décisions politiques au Cameroun.