MOEURS : Les ''Tchiza'', un poison pour des ménages

Le phénomène de «maitresse », «deuxième bureau» ou «Djomba» prend de l’ampleur au Cameroun.

La notion de « maitresse », « Djomba» dans le jargon camerounais ou encore « Tchiza » est le qualificatif d’une femme mariée ou non qui entretient une relation extra-conjugale avec un homme marié. Un phénomène qui suscite des réactions très contradictoires. Chez certains, il s’agit de la vulgarisation de la dépravation de mœurs. « Je ne conçois pas qu’une jeune fille qui souhaite être une épouse plus tard choisisse volontairement de créer de l’instabilité dans un foyer juste pour son bien-être », confie Jeanne, une femme mariée.

Un point de vue qui n’est pas partagé par tous. « Je préfère les hommes mariés. Simplement parce qu’ils sont plus matures, prennent soin de toi et répondent à tes attentes sans prise de tête», explique une jeune fille, à la question de savoir pourquoi une préférence pour un homme marié. Cependant, c’est un phénomène aussi vieux que le monde. Des relations de cette nature ont toujours existé à la seule différence qu’elles étaient plus discrètes qu’aujourd’hui.

D’ailleurs, une musicienne gabonaise, il y a quelques années, a sorti un album. Ici, elle mettait en avant le statut de maitresse «Tu me traites de tchizambegué, mais je suis la seule qui le rend dingue. Maman, arrête, tu nous embêtes», peut-on entendre. Ces filles aspirent au mariage. Par ailleurs, la jeune femme fait souvent face à deux cas de figure. Celle qui pense être dans une relation et ignore la situation matrimoniale de l’homme. Et celle qui le sait pertinemment n’hésite pas à entretenir une relation avec ce dernier. Dans le premier cas, cette dernière sans le savoir est complice d’une infidélité car l’amant n’a pas été honnête sur son statut.

Du coup, une fois au courant de cette situation, tombe de haut. Certaines font des crises de dépression. Pour le second cas, il s’agit des femmes déçues dans des relations précédentes ou en manque d’amour et d’affection, d’autre n’ont pas trouvé un compagnon de vie et ont décidé d’agir contre leur valeur.