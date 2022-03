CAMEROUN :: PALAIS DE L’UNITÉ : L’homme à abattre :: CAMEROON

Ferdinand Ngoh Ngoh, ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République se démarque comme le fusible par excellence du chef de l’Etat. Auprès duquel, depuis une décennie, il effectue des missions de la plus haute importance. Pour le rayonnement politique, économique, social, scientifique, technologique et culturel du Cameroun. Une fidélité totale, dénuée de tout acte de trahison, voire d'hypocrisie, qui lui vaut rancœurs et inimitiés sévères. De la part des ennemis du progrès, et d’autres caciques du régime de Yaoundé, qui nourrissent des ambitions présidentielles.

Une correspondance du ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République (SG/PR), Ferdinand Ngoh Ngoh, datée du 1er mars 2022, transfère l’ensemble des services des TIC de la présidence de la République à la direction de l’informatique, sous son contrôle. La note est adressée au Directeur du cabinet civil (DCC), Samuel Mvondo Ayolo, au Directeur de la sécurité présidentielle (DSP), le général Ivo Desancio Yenwo, au chef d’Etat-major particulier de la présidence de la République, au commandant de la Garde présidentielle (GP).

Sont aussi concernés par la correspondance, le colonel Charles Raymond Beko’o Abondo, l’intendant principal de la présidence de la République, les conseillers techniques et les chefs des structures internes du secrétariat général de la présidence de la République. «La direction de l’informatique est chargée de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires au fonctionnement et à la sécurisation des réseaux informatiques et de télécommunication de la présidence de la République », précise la note.

Un projet qui passe mal aux yeux des principaux responsables des services sécuritaires du palais, qui estiment, à tort, que Ferdinand Ngoh Ngoh veut s’ériger en seul maître à bord. Une pure création de l'amalgame à des fins pernicieuses. Le SG/PR n'a jamais demandé à contrôler ce pan de l'activité (réseau informatique qui sert les services de la présidence). "Ce sont les couacs résultant de toutes les gestions antérieures qui conduisent le décideur, à savoir le président de la République, à l'essayer aussi comme solution", indique une source proche du Palais, sous anonymat.

En effet, la protection du chef de l'État est un domaine sous haute surveillance et sous contrôle de la sécurité présidentielle ainsi que les réseaux via lesquels il communique. Rien à voir avec le réseau de communication au sein de la présidence de la République, à travers lequel son personnel communique et dont la maintenance est assurée par un personnel (de Camtel) extérieur à l'institution.

L'initiative du SG/PR n'est pas anodine. Surtout que plusieurs dérives ont été observées et les techniciens de Camtel affectés à ladite tâche ne se sont plus montrés dignes de confiance. Et pour prévenir de futurs actes de trafics préjudiciables à la haute institution qu'est la présidence de la République, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République déroule une batterie de mesures.

Fusible du chef de l’Etat

Énième attaque ciblée contre l‘un des hommes liges du président de a République. La multitude d'attaques contre ce dévoué collaborateur de la plus haute autorité du pays n'est plus à démontrer. Les coups de canon envoyés sont manifestes, jour après jour. Fort heureusement, le chef de l’Etat n’a jamais prêté oreille à toutes ces campagnes de dénigrement. Ferdinand Ngoh Ngoh bénéficie, plus que jamais, de la haute confiance de sa hiérarchie. Ce n’est donc pas un hasard s’il fût le bras séculier du gouvernement en général et du président de a République en particulier, la plaque tournante, mieux le centre névralgique dans le cadre des préparatifs de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations organisée du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

Il a été chef de délégation lors d'une tournée des sites de Yaoundé, Douala, Buea-Limbe, Bafoussam et Garoua organisée avec des stars du football mondial et des journalistes des médias internationaux. Opération de charme initiée dans le but de mieux vendre l‘image du Cameroun et démontrer à la face du monde sa capacité à accueillir une compétition de cette envergure. Le 26 novembre 2021 au Caire, en Egypte, il avait pris part à la 13e Assemblée générale extraordinaire de la CAF. La participation du SG/PR a donné l’occasion de poursuivre avec les hauts responsables du football africain, les échanges constructifs en vue de faire de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021, l’une des plus belles fêtes sportives jamais organisées sur le continent, Ngoh Ngoh, ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République avait été par ailleurs mandaté par le président de la République, Paul Biya, au 6e sommet Union africaine-Union européenne, en février 2022, à Bruxelles en Belgique.

Cette hyper activité passe mal auprès de ses détracteurs. Ce d'autant plus que le secrétaire général de la présidence jouit d’une délégation de signature du président de la République. Un véritable privilège accordé au diplomate qui se positionne comme une barrière protectrice, sinon un véritable fusible pour le chef de l’Etat, à un moment déterminant de la vie politique de la nation, face non seulement à une opposition tenace, mais aussi certains barrons même du régime qui, de plus en plus, cachent mal leur appétit vorace pour le pouvoir..