CAMEROUN :: Dena Miwana : portrait d’une femme qui prêche par le bon exemple. :: CAMEROON

La journée internationale des droits de la femme est un moment de prise de conscience, de propositions concrètes dans le monde auprès des gouvernements et institutions internationales. Dans le monde, les droits de la femme sont abordés différemment selon les pays. Camer.be dresse le portrait d'une femme qui est restée humble et serviable quoique porteuse d'une grande réussite.

Dena Mwana est une auteure-compositrice et interprète de musique gospel originaire de la République démocratique du Congo. Chrétienne engagée et passionnée de l'avancement de l’Évangile de Jésus-Christ. Bourrée de talents et de compétences,conductrice de louange et d’adoration, conférencière et motivatrice. Artiste du label Happy People depuis 2013, elle est auteure de plusieurs albums aux titres connus tels que Hosanna en 2011, Monene en 2016 puis Souffle en 2020, en promotion pour son nouvel album «Le sang nous justifie ».

Nommée à plusieurs reprises et récompensée aux African Gospel Music & Media Awards en 2013 et en 2019 à Londres, Dena a partagé la scène avec plusieurs artistes de renoms et a déjà réalisé plus de deux cent prestations dans plus de 16 pays dans le monde. Aujourd'hui, elle est considérée comme une référence dans la musique gospel francophone.

Dena Mwana représente désormais la Motown Gospel Africa, label de production de musique gospel d’origine américaine installé en Afrique sous la maison de disque Universal Music Group via sa filiale africaine Universal Music Africa. Depuis cette signature, elle a déjà sorti trois singles, Souffle lancé le 22 novembre 2019 Maintenant Seigneur depuis le 8 mai 2020 en collaboration avec le chantre français Dan Luiten et son dernier single sorti le 21 août 2020 Si la mer se déchaîne (remix) en featuring avec la chorale Sud-Africaine multi-primée Soweto Gospel Choir. (Source Wikipedia).

Dans une interview réalisée chez nos confrères de CANAL+ELLES, la voix angélique laisse entendre les valeurs qu'elle véhicule.

« je suis une femme très très africaine, j'aime le faire voir par mes tresses. Je porte souvent les tresses parce que pour moi c'est un rappel de la culture africaine et aussi pendant mes activités j'aime bien porter les tenues africaines pour rappeler justement cette fibre africaine. Et aussi je suis le genre de femme africaine très cuisinière. J'aime bien cuisiner pour mes enfants et pour mon mari. Et je suis très regardante en ce qui concerne l’éducation de mes enfants, donc même s'ils n'ont pas vraiment la culture africaine en soi. Mais j'aime plutôt garder nos manières, quand j'appelle mon enfant par exemple par son nom je préfère qu’il réponde oui maman au lieu de oui j'arrive. C'est un peu le genre de femme africaine que je suis… Alors ce que j'ai pratiquement comme message à la femme c’est l'un mes thèmes que j'utilise pratiquement partout lorsque je veux enseigner à plusieurs qui sont à côté de moi, à une assemblée chrétienne ou pas Chrétienne. C’est de se connaître soi-même. De connaître son identité, de connaître sa valeur de sorte que personne ne vous rabaisse, de sorte que personne dise ce que vous n’êtes pas. Donc pour moi la femme est un être magnifique qui doit se connaître, connaître ses valeurs, savoir qu'elle est précieuse et que personne ne peut la diminuer. Donc à la femme, je dirais rappelle-toi qui tu es, puise à l’intérieur de toi puisque je suis de ceux qui croient que nous avons tout au-dedans de nous. Puise à l'intérieur de toi et sache que tu es magnifique, que tu as été créée pour briller. Alors voilà le cœur des femmes, les femmes sont spéciales on le sait tous, alors à toutes les femmes j'envoie pleins de gros bisous, mais aussi je te demande à toi, j'aimerais te parler particulièrement, de te lever, de te relever si jamais tu étais troublée par des situations, vraiment sache que tu es précieuse ».

Dena Mwana est mariée à Michel Moutahali avec trois enfants. Ensemble ils travaillent pour l'avancement de l’Évangile de Jésus-Christ.