CAMEROUN :: LA COMMUNAUTÉ BAMOUN CHASSÉES DE MEMVE'ELE DANS LE SUD :: CAMEROON

Le vivre ensemble est davantage menacé. L'intégrité nationale est en péril. Nos frères de la communauté Bamoun sont victimes d'une expulsion à Memve'ele dans le Sud après le décès d'un autochtone.

Selon les informations qui nous sont parvenues, la communauté Bamoun vivant à Memve'ele dans le Sud est victime d'une expulsion après la mort d'un autochtone. En effet dans l’après-midi du dimanche 06 mars 2022, le corps sans vie d’un Ntumu est retrouvé dans les eaux du barrage de Memve’ele. Sans attendre ne serait-ce que l’ouverture d’une enquête devant déterminer les circonstances de cette mort, certains autochtones de la localité ont pointé un doigt accusateur sur la forte communauté Bamoun, constituée des Pêcheurs.

Menacés des représailles mortelles, les membres de cette communauté vont se regrouper chez leur Chef de Communauté. Ce dernier et son adjoint, vont prendre leur courage et iront à la chefferie du village où les autochtones sont regroupés autour de la dépouille. De leur message, il ressort qu’aucun membre de la communauté Bamoun n’est responsable de ce décès et qu’ils souhaiteraient qu’une enquête soit ouverte pour faire la lumière sur cette regrettable situation. Alors que le chef et son adjoint sont encore à la chefferie, les membres de la communauté Bamoun déjà inquiets de l’absence prolongée de leurs représentants partis discuter avec le chef et ses hommes, verront passer un groupe d’autochtones en furie.

Grand a été leur étonnement de constater que ces derniers sont allés vandaliser et découper leurs pirogues tout en promettant massacrer les Bamoun qu’ils retrouveraient encore à Memve’ele après l’inhumation du défunt. Pris de panique, ils vont réitérer leur innocence. En même temps, ils vont commencer à réfléchir sur des dispositions à prendre pour sortir du village et rentrer dans le Noun. L’alerte est ainsi donnée. Un message de détresse et de désespoir est aussitôt envoyé avec vidéo à l’Honorable Koupit Adamou et à SM le Sultan des Bamoun.

Joint par téléphone, L’Honorable Koupit confirme les faits « Aussitôt reçu, j’ai appelé immédiatement le MINAT (Ministre de l’Administration Territoriale) qui, occupé, n’a pas pu décrocher mes appels répétitifs. Je me suis rendu immédiatement au Cabinet du MINAT qui était en pleine réunion avec les responsables des services centraux du ministère. Je lui ai fait état de la situation et je lui ai aussi transféré les messages et vidéos de la situation sur le terrain.

Le préfet de la Vallée du Ntem est aussitôt appelé et a effectué une descente sur le terrain. La situation n’ayant pas pu être calmée, le Gouverneur du Sud est descendu ce jour, 8 Mars 2022. Il faut signaler qu’après le MINAT, j’ai appelé dans la soirée, mon collègue Député de la Vallée du Ntem, originaire de Ma’an dont dépend le village Memve’ele, et avec lui, nous avons convenu d’une descente commune sur le terrain demain 09 mars 2022 avec deux sénateurs » a relaté le député du Noun.

La Présidente nationale de l'UDC Hon Patricia Tomaïno Ndam Njoya a dépêché une délégation conduite par l'hon Youmo Koupit Adamou sur les lieux. Rappelons que ce n'est pas la première fois que cette communauté est victime de l'expulsion dans le sud , c'était déjà le cas à Ebolowa, Kyé-Ossi, Mvangan . Cette lamentable situation suscite plusieurs interrogations : Y a-t-il un problème Bamoun dans ce pays ? Pourquoi gens du sud considèrent les Bamoun comme étrangers dans leur propre pays ? Le sud est-elle une région au-dessus de l'État du Cameroun ?