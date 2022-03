CEP Blanc: Le rêve européen au menu des écoliers camerounais :: CAMEROON

Ce mercredi est jour de grand test pour les enfants de Cour Moyen 2 ; la dernière année d’études du primaire. A Yaoundé, les écoliers nés en principe entre 2010 et 2012 ont eu droit à la dictée en première matière.

L’épreuve de dictée était un texte du « Journal d’Afrique ». Le titre revient sur le rêve européen.

Certificats d’Etudes Primaires blanc, session 2022

Dictée : L’aventure en Europe

Certains jeunes rêvent souvent de voyager en Europe pour une vie facile. Ils s’engagent dès lors, à traverser la mer en bateau ou en pirogue pour l’autre rive. Les passeurs leurs prennent de grosses sommes d’argent et ils les abandonnent en plein désert. Dans cette aventure, les femmes et les enfants sont exposés aux abus sexuels et aux violences de toutes sortes. Certains jeunes seraient rentrés de chez eux avec des genoux tout écorchés parce qu’ils auraient marché dans le sable chaud du désert.

« Journal d’Afrique ».

Après avoir rédigé la dictée au mieux sans faute, l’élève devra être capable de donner les conseils aux jeunes pour qu’ils ne rêvent plus de voyages dangereux.