CAMEROUN :: Journée de la femme: Les femmes Bayam-sellam de Douala célèbrent la femme au CMA de Bepanda :: CAMEROON

Elles y ont remis des dons ce lundi 7 mars 2022.« À l’occasion de cette semaine dédiée à la femme , nous avons voulu à notre façon célèbre la femme. C’est ainsi que nous avons pensé au CMA de Bepanda parce que c’est une femme( feue Françoise Fonning)qui a été à l’initiative de sa mise sur pied , mais parce qu’en tant que femmes et mères nous voulions aider cet établissement hospitalier qui accueille nos enfants »

Ces mots de Brigitte Soppo Ngallè épouse Tsobgny, marraine d'Asby Littoral, et fondatrice des associations "Entraide du Grand Bépanda" et "Équipe Choc Douala" définissent assez le clairement l’opportunité de cette action qu’elle a piloté de bout en bout.

Pour y parvenir, elles sont entrées en contact avec le médecin chef de cette formation hospitalière pour savoir quels étaient les besoins essentiels du CMA de Bepanda. C’est à la suite de cette concertation qu’elles vont établir une liste de dons qu’elles ont décidé d’offrir en cette semaine dédiée à la femme.

Des dons constitués de chaises pour gardes-malades ainsi que du matériel de petite chirurgie.

« C’est une extrême joie de bénéficier cet après-midi de la visite d’un réseau de trois associations de grand Bepanda qui s’est rapproché de nous au préalable pour avoir la liste du matériel qui nous apporterait le plus grand bien dans les délais les plus courts. C’est ainsi que nous avons sollicité un certain nombre d’équipements qui a notre grande surprise est arrivée au grand complet. Nous sommes donc très contents de ce geste venant de ces femmes à plusieurs titres . D’abord parceque ce sont des femmes qui décident d’offrir pendant la semaine à elles dédiée ». A déclaré le médecin chef du CMA de Bepanda qui a profité de cette journée pour faire visiter aux femmes de ces associations bienfaitrices les travaux du centre médical d’arrondissement de Douala cinquième qui sera bientôt muté en hôpital de district.