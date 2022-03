MONDE ENTIER :: Fou fou foot: Cette semaine en LaLiga :: WORLD

Que s’est-il passé en LaLiga la semaine dernière ? Voici les 10 histoires marquantes, d’un changement d’entraîneur au Granada CF à la qualification du Real Betis et de Valencia CF pour la finale de Copa del Rey.

Ce fut une autre semaine de grand divertissement au coeur du football espagnol : le Real Betis et Valencia CF se sont qualifiés pour la finale de Copa del Rey, le RC Celta et le RCD Mallorca ont offert un match dingue à sept buts et Robert Moreno a été remercié par Granada CF. Voici ce qu’il ne fallait pas manquer.

Le Real Madrid fait le show au Bernabéu

Il y avait une atmosphère spéciale au Bernabéu samedi soir lors de la victoire 4-1 du Real Madrid contre la Real Sociedad. Eduardo Camavinga et Luka Modrić ont marqué deux superbes buts de loin alors que Karim Benzema a inscrit, sur penalty, son 20e but en championnat cette saison puis Marco Asensio a terminé le travail en sortant du banc. Après le match, Carlo Ancelotti a indiqué que c’était peut-être la meilleure performance de son équipe cette saison.

Soutien pour Andriy Lunin

Avant le match Real Madrid vs Real Sociedad au Bernabéu, tous les joueurs ont affiché leur soutien pour le gardien du Real Madrid Andriy Lunin, le seul Ukrainien en LaLiga Santander. Ce fut un moment émouvant de solidarité avant le coup d’envoi, avec la mise en avant d’une large banderole « Tout le monde avec l’Ukraine ».

L’affiche de la finale 2021/22 de Copa del Rey est connue

Real Betis vs Valencia CF sera la finale de la Copa del Rey, ces deux équipes se qualifiant cette semaine. Le Real Betis s’est qualifié avec un but à la dernière minute pour décrocher un nul 1-1 à domicile contre le Rayo Vallecano (3-2 sur les deux rencontres). De leur côté, Los Che ont gagné 1-0 à domicile contre l’Athletic Club (2-1 sur les deux rencontres). Les supporters des deux clubs qualifiés ont fêté cela avec ferveur et se sont donnés rendez-vous le 23 avril.

L’Atlético de Madrid dépasse le Real Betis

Dimanche soir, l’affiche de LaLiga Santander était Real Betis vs Atlético de Madrid à l’Estadio Benito Villamarín. Ce fut une superbe rencontre qui a vu l’Atleti l’emporter 3-1, João Félix étant l’homme du match avec deux buts alors que Thomas Lemar a inscrit le dernier. Ce résultat permet au tenant du titre de dépasser le Real Betis et de revenir dans le quatuor de tête.

La première victoire du Cádiz CF à l’Estadio Nuevo Mirandilla

Les supporters du Cádiz CF ont vraiment savouré le succès 2-0 contre le Rayo Vallecano dimanche, ceci étant leur première victoire à domicile lors de cette saison 2021/22 de LaLiga Santander et la première depuis que leur stade a changé de nom pour devenir l’Estadio Nuevo Mirandilla. Les rencontres ayant été jouées à huis clos la saison dernière, à l’occasion de leur retour en LaLiga Santander, la victoire de ce week-end est la première du club andalou dans l’élite devant son public depuis 2006.

Un match fou à sept buts en Galicie

Ceux qui ont regardé RC Celta vs RCD Mallorca dimanche se sont régalés, les Galiciens l’emportant 4-3 après un scénario fou. Iago Aspas a en effet converti un penalty après sept minutes de temps additionnel pour décrocher cette victoire. Avant cela, le RCD Mallorca avait égalisé trois fois mais le RC Celta a tout de même réussi à l’emporter in extremis.

Granada CF se sépare de Robert Moreno

Granada CF a pris la décision de licencier Robert Moreno, le club restant sur une série de neuf matches sans succès. La défaite 3-1 sur le terrain de Valencia CF a provoqué ce départ, l’entraîneur de la réserve Rubén Torrecilla remplaçant Moreno pour l’instant.

Le FC Barcelona prolonge son état de grâce

En gagnant 2-1 à Elche CF, le FC Barcelona de Xavi a continué sa belle série. Fidel a ouvert le score pour les locaux mais Ferran Torres a inscrit son premier but en LaLiga Santander pour le Barça puis Memphis Depay a converti un penalty tardif. Cela fait donc trois succès de rang pour le club catalan et son attaque retrouvée.

Le Real Madrid célèbre son 120e anniversaire

Le Real Madrid a célébré sur le terrain et en dehors cette semaine. Dimanche marquait en effet le 120e anniversaire du club fondé en tant que Madrid Foot Ball Club le 6 mars 1902. Depuis cette date, le Real Madrid est devenu une des plus grosses institutions sportives au monde et a remporté de très nombreux titres dont 13 Coupes d’Europe et 34 titres en LaLiga Santander.

Pablo Torre signe pour le FC Barcelona

Le FC Barcelona a officialisé un joli coup, étant parvenu à un accord avec le Racing Santander pour le transfert du joyau de 18 ans Pablo Torre. Il rejoindra la Catalogne cet été et a signé un contrat jusqu’en 2026.