CAMEROUN :: Nécrologie : L'enseignant sans salaire pendant 10 ans casse sa craie :: CAMEROON

Il était le symbole de la grève des enseignants du secondaire entamée depuis 16 jours. Une grève portée par le collectif " ON A TROP SUPPORTÉ ( OTS).

Professeur d'éducation physique et sportive ( Eps), HAMIDOU a quitté ce monde hier, sans avoir touché un franc CFA de son salaire de fonctionnaire. L'enseignant a rendu l'âme, ce mardi, 08 mars 2022, des suites de maladie, au Nigeria, à l'hôpital de Jimeta, État de l'Adamawa. HAMIDOU a été professeur d'Eps au lycée de BEKA ( départements du FARO, dans la région du Nord Cameroun, 10 ans durant.

Selon des sources familiales, c'est un mal d'estomac et de poumon qu'il soignait très approximativement depuis des années, faute d'argent, qui, a eu raison de lui, ce mardi, 08 Mars 2022. Des proches confient qu'il a indiqué en matinée être mal en point, avant d'être évacué à l'hôpital Jimeta de l'État nigérian de l'Adamawa, plus proche du lieu de service du professeur d'Eps, que le Cameroun. "Il a juste mis quelques heures, et il est mort", a confié une source familiale à Camer.be, avant d'ajouter que la dépouille de Monsieur HAMIDOU a été acheminée au centre médical d'arrondissement de BEKA, en présence du sous-préfet, des autorités militaires, du proviseur et collègues du lycée de BEKA où a travaillé l'enseignant 10 ans durant, sans jamais avoir été intégré à la Fonction publique, ni perçu le moindre salaire.

Le corps, avons-nous appris, a ensuite pris la direction de la morgue de Garoua. Des concertations auront lieu entre la famille du défunt, et les autorités administratives, l'administration du lycée de Beka, en vue des obsèques.

Diplômé du Centre national de la jeunesse et des sports (Cenajes) de Garoua en 2011, HAMIDOU est affecté le 05 mars 2012, au lycée de BEKA. Il y passera 10 ans jusqu'à sa mort intervenue hier, sans jamais avoir vu son dossier d'intégration avancer. À la faveur du mouvement de grève du collectif OTS, le professeur d'Eps a été intégré la semaine dernière, sur ordre du ministre de la Fonction publique, Joseph LE. Malheureusement, la misère qui a confortablement fait son lit dans sa vie, l'a emporté une semaine plus tard. Aussi n'aura-t-il jamais goûté aux délices de son salaire. Il meurt et abandonne sa famille, dont une fillette de huit ans. Les fonctionnaires du ministère de la Fonction publique sont eux, accusés de n'avoir jamais fait avancer le dossier d'intégration de l'enseignant d'Eps, faute de pots-de-vin.

Âgé de 38 ans, HAMIDOU meurt dans la douleur, et devient ainsi le symbole du mauvais traitement accordé par les décideurs du Cameroun, à l'endroit des enseignants, principalement ceux de l'enseignement secondaire et du primaire, tandis que d'autres corps sociaux de la Fonction publique camerounaise, sont traités de façon acceptable.