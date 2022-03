FRANCE :: DES VOMISSURES À N'EN PLUS FINIR D'UN CERTAIN ANDRÉ LUTHER MÉKA... PAR CYRILLE KEMMEGNE

Par ailleurs, je présente toutes mes excuses à la corporation des enseignants dont mes propos à droit de réponse ont choqué et heurté

La phrase ci-dessus est bien de vous, André Luther Méka. Non? Vous l'avez vomie dans votre texte puéril et stupide, anormalement long, dans lequel vous semblez vouloir vous racheter, après avoir fait des crachats en l'air. Ne saviez-vous pas que celui qui crache en l'air le reçoit sur sa figure? Vous avez mis le pied dans le plat et déshonoré proprement le RDPC.

Dans la seule phrase ci-dessus évoquée, il se trouve deux fautes grossières et élémentaires de langue française, indignes de quelqu'un qui prétend être enseignant, plus est d'université. Si vous êtes vraiment un enseignant comme vous le revendiquez à cor et à cri, c'est un petit exercice auquel je vous soumets volontiers. Libre à vous de vous faire aider par vos camarades du parti-État RDPC, pour corriger au plus vite votre propre texte avant de vous regarder dans une glace. Il s'y trouve un défilé d'incohérences et d'ignominies diverses.

Votre mea culpa qui étale au grand jour toutes vos lacunes plurielles est, par-dessus le marché, parsemé de fautes syntaxiques, orthographiques, j'en passe et des meilleurs, dont seuls sont capables les niais de votre acabit.( Voyez bien à quel moment on utilise le <<dont>>, plutôt que le <<que>>, et inversement). N'avez-vous donc jamais appris les pronoms relatifs <<qui>>, <<que>>, <<quoi>>, <<dont>>, <<oû>>, <<lequel>>?

À cette allure, il n'est pas exclu que vous n'ayez jamais entendu parler des conjonctions de coordination ( <<mais>>, <<où>>, <<et>>, <<donc>>, <<or>>, <<ni>>, <<car>>).

Il me semble que tout cela s'apprend à l'école primaire. Mon œil! Même un élève médiocre du cycle primaire ne tomberait pas dans de tels travers linguistiques. Et dire que vous êtes une mouche qui se prend pour un éléphant...

Vous faites vraiment pitié. Votre niveau laisse à désirer. Je comprends pourquoi, pour exister, vous en êtes réduit à lécher les bottes et le cul de ceux qui ont pris en otage le Cameroun. Dans un langage toujours pitoyable et appauvri, vous défendez l'indéfendable, justifiez l'injustifiable et démontrez l'indémontrable. Pour le RDPC, vous êtes un remède plus dangereux que le mal. Une question pour terminer. Êtes-vous sûr d'avoir fait l'école primaire? Mon bon sens me commande d'en douter très sérieusement, en tous les cas.

Communicant de mes couilles! Enseignant à deux balles qui passe le plus clair de son temps à vouloir péter plus haut que le cul. Je vous reviens bientôt pour vous psychanalyser. Je vous aiderai à vous connaitre puisque vous êtes inapte à faire votre introspection.

Si dans une seule phrase de votre texte, prise au hasard, il s'est glissé deux fautes que ma première fille ne peut plus faire, bien qu'étant en section anglophone, imaginez le nombre de fois où vous avez assassiné Molière dans votre brouillon qui tient lieu de texte.

Il n'y a pas de honte à se faire aider ou à se faire relire, pour ne pas être la risée d'un parti qui, comme vous-même, ne voit jamais plus loin que le bout de son nez.

En utilisant quelqu'un comme vous pour parler en son nom, le RDPC doit comprendre qu'on n'abreuve pas son cheval à tous les gués comme on mènerait sa femme à tous les festins. André Luther Méka, méditez ce proverbe si vous pouvez, pour une fois, avoir une étincelle de bon sens et d'intelligence: <<Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise>>. ABIMTE....