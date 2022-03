CAMEROUN :: Production industrielle : La CICAM au bord de la faillite :: CAMEROON

La Cotonnière industrielle du Cameroun ne parvient plus à satisfaire la demande du marché en pagne à cause de multiples difficultés.

Le design du pagne ne sera nécessairement pas uniforme lors de la 37e édition de la Journée internationale de la femme (JIF) qui se célèbre ce 8 mars au Cameroun. Une bonne frange de la gent féminine ainsi que des partenaires, seront soumis à l'obligation d'arborer le tissu de l'année précédente du fait de la rareté du pagne dédié à l'actuelle célébration. La raison, c'est que la Cotonnière industrielle du Cameroun (CICAM ), entreprise basée à Douala et chargée de la production de ce tissu, n'est plus en mesure d'en fournir en quantité suffisante.

Une situation assez inquiétante pour une société qu'on croyait détenir le monopole en la matière. « On a un marché du pagne générique accaparé à 88 % par les Chinois, à 6% par l'Afrique de l'Ouest. Et nous, nous ne détenons que 6%. Nous avons les coûts de facteurs de production qui sont très élevés », déplore le directeur général de la CICAM , Edouard Ebah Abada. Il intervenait ainsi hier sur les antennes du Poste national de la CRTV radio, un média à capitaux publics. Avant de poursuivre :

« Si vous prenez le cas du coton, Coton Tchad qui est l'équivalent de SODECOTON (au Cameroun), vend le coton à Stt qui est l'équivalent de la CICAM à 400 Fcfa le kilogramme. Alors que nous l'achetons à SODECOTON entre 1000 et 1200 Fcfa. Je ne parle pas du coût de l'électricité, du gaz etc ». Le problème, indique le Dg de la CICAM , est à la fois conjoncturel et structurel.

A la crise sanitaire du COVID-19 qui a limité la production du fait de l'interdiction des manifestations de plus de 50 personnes, s'est greffée la réticence des banques à financer une entreprise à risque. « Nous n'avons pas pu bénéficier d'un accompagnement de l'Etat. Il ne nous a été possible de financer ce pagne (du 8 mars) que grâce à une ingénierie commerciale ayant consisté à prendre de l'argent chez les grossistes pour le préfinancement de la campagne. En leur accordant des remises, ils nous ont servi de banquiers en quelque sorte », ajoute-t-il. La CICAM qui a l'habitude de se battre pour mettre le pagne à la disposition du public n'a pu produire que 1,5 million mètres linéaires, pour un marché qui en demande 5 millions. C'est insignifiant.

La conséquence, c'est que le prix du pagne a enregistré une inflation considérable, passant de simple au triple. « Lorsque nous avons réuni les grossistes, nous leur avons dit que le pagne du 8 mars appartenait au gouvernement. Et chaque année, nous signons une convention dans laquelle le prix du pagne est arrêté à 6800 Fcfa la pièce. Nous leur avons vendu le pagne à 6120 Fcfa la pièce avec une décote de 10% pour qu'ils puissent revendre à 6800 Fcfa avec un bénéfice de 680 Fcfa par pièce de 6 yards. Et c'est comme ça que la CICAM vend ses pagnes », s'insurge-t-il. La faute sans doute aux commerçants qui veulent se faire du beurre sur le pagne. Reste qu'en écoutant Edouard Ebah Abada, il y a lieu de croire que la CICAM n'en peut plus.

L'entreprise créée en 1965 continue de fonctionner avec des outils de la vielle époque. « Lorsque surviennent des pannes, nous sommes parfois obligés de faire des photographies 3D des pièces avec le mode d'emploi, d'envoyer ça aux artisans en Italie ou en Chine pour qu'ils nous reproduisent ces pièces. Les producteurs initiaux ayant fait fermer depuis les années 60 ». Le problème est d'autant plus préoccupant que le gouvernement a admis la CICAM en procédure de restructuration.

En plus de renouveler l'outil de production, il est également question de régler une partie de la dette estimée à 25 milliards Fcfa, doter l'entreprise d'un fonds de roulement et de s'attaquer au phénomène lié au coût de facteurs de production. Le chronogramme n'a pas été rendu public.