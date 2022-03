FRANCE :: SHOWBIZ: PARI RÉUSSI POUR PATRICIA G-MEL MALGRÉ LE SABOTAGE PARISIEN

Patricia G-Mel jeune promotrice culturelle ne voulait que donner du bonheur et la joie à ses jeunes compatriotes parisien, encourager à sa manière les artistes qui n'ont plus presté faute de covid-19, mais sa volonté et sa détermination se sont heurtés comme souvent à certains caciques parisien tapis dans l'ombre pour faire échouer tout projet d'envergure.

En allant dans les salons Hoche à un jet de pierre des champs élysés, l'ambition et l'objectif étaient de tirer notre culture vers le haut et ainsi, s'inscrire dans la lignée des grandes promotrices.

Pari réussi malgré la méchanceté de certains pleurnichards qui pensent faire la pluie et le beau temps à Paris.

Salle comble et entourée des âmes sensibles et de vrais amoureux de la chose culturelle, Patricia Mel du haut de sa belle tenue africaine, a sublimé cette soirée en lui donnant des couleurs et la gaîté.

Sergeo Polo et Charly Djom's ont donné de la voix dans un beau cadre, aux bonheurs de vrais amoureux de la culture.

Vivement la prochaine édition avec beaucoup d'excitations à la clé.