« Etre femme est déjà une grande problématique existentielle pour le combat de son affirmation, autant que pour le respect de ses droits, de son intégrité physique ainsi que pour la consécration de sa dignité. A l’évidence, ce combat est universel car il transcende les spécificités des civilisations, des cultures, des coutumes et des traditions…..

…..Il y a Urgence pour la modernisation, l’universalisation effective, et le renforcement radical des instruments normatifs de protection et de promotion de la femme »

Le MPDR en faisant sienne cette réflexion en cette journée internationale du 8 Mars 2022 consacrée à aux droits de la femme, invite toutes les personnes réellement éprises de paix et de justice, et soucieuses de cultiver l’harmonie sociale dans les familles, sur les lieux de travail, dans les établissements éducatifs et de formation, à méditer profondément sur leur contribution concrète, pour mettre fin aux souffrances des femmes.

Le MPDR déclare en outre, qu’il y a obligation d’une parité complète Hommes – Femmes dans tous les secteurs de notre société, et à toutes les échelles de responsabilité, des postes de responsabilités électives, aux postes résultant des nominations. En outre, toutes les assemblées officielles et officieuses, du parlement aux associations ainsi que les conseils d’administration, devraient être constituées dans le strict respect de la parité, une parité absolue.

Le MPDR invite par ailleurs, les services des enquêtes des unités de sécurité, à intervenir plus efficacement pour protéger et assister les femmes victimes des violences conjugales, et recommande aux magistrats, de condamner à de lourdes peines les auteurs de ces tortures.

Le MPDR déplore la récurrence des violences voire des meurtres contre les femmes, par des hommes en tenue, et recommande aux hauts responsables de l’armée et de la sécurité, de prendre des mesures urgentes pour bannir une conduite criminelle qui discrédite leurs corps.

Le MPDR relève aussi pour le regretter très amèrement, la tiédeur, la mollesse voire l’absence carrément, du Ministère de la promotion de la femme, quand il s’agit de se porter au-devant de la scène pour mobiliser l’opinion, pour communiquer sur les femmes violentées, pour les assister juridiquement et contribuer à la condamnation et au bannissement des auteurs.

Le MPDR rappelle enfin, que la journée internationale des droits des femmes, n’est pas une journée de libertinage, de vagabondage et d’autodestruction de la femme, mais plutôt une journée de réflexion, de méditation, d’éducation collective et de solidarité active./.

Yaoundé, le 08 Mars 2022

SHANDA TONME