CAMEROUN :: Jeu TotalEnergies « Football Together »: les gagnants ont reçu leurs lots :: CAMEROON

C’était ce Lundi 07 mars lors d’une cérémonie sobre à la station TotalEnergies de la Bessekè à Douala, la capitale économique du Cameroun.

Ils sont trois , les heureux gagnants des lots mis en jeu par TotalEnergies à l’occasion de son jeu « Football Together » lancé pendant la Can TotalEnergies Cameroun 2021.

Après le tirage au sort effectué le 8 février dernier et retransmis en direct de la page Facebook de TotalEnergies sous le contrôle avisé des huissiers de justice du cabinet Maître Owona. Il en est ressorti que les sieurs Kamdem Narcisse , Nelson Petho et Megne Debis remportent respectivement : un iPhone 13 flambant neuf, un voyage pour deux à Abidjan et une Suzuki Swift.

Pour participer au jeu , le principe était simple : il fallait faire un achat d’au moins 5000f cfa dans une station TotalEnergies ou de 4000fcfa ( si le client est détenteur d’une carte total energie My pass).

C’est pleins d’émotions que les trois gagnants ont reçu leurs lots des mains des responsables de TotalEnergies CAmeroun.





Du rêve à la réalité pour Megne Dénis, le gagnant de la voiture qui jusqu’au moment de véritablement entrer dans son véhicule n’y croyait pas. Nelson Petho quant à lui a promis de profiter de son voyage en Côte d’Ivoire pour demander la main de sa petite amie qui va certainement être du voyage.

TotalEnergies en honorant ces clients réitère ses engagements et ses habitudes de garder une certaine proximité avec ces derniers.

TotalEnergies est une compagnie multi énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies: pétrole, biocarburant , gaz naturel et gaz vert, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s’engagent pour une energie toujours plus abordable, fiable , propre et accessible au plus grand nombre.

Présent dans plus de 130 pays TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur des des projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.