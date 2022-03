SCB Cameroun : Prix de l’innovation en zone CEMAC :: CAMEROON

SCB Cameroun a reçu le Prix de l'innovation pour le co-arrangement de la toute première syndication domestique au Cameroun et en zone CEMAC.

Les récompenses ont été remises à SCB Cameroun par le Ministre des Finances, Louis Paul Motaze au cours d’une cérémonie présidée par ce dernier à l'attention des Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT) et autres investisseurs institutionnels.

L'Etat du Cameroun a pu lever 83 GXAF à travers cette opération destinée à : Apurer les restes à payer de l'Etat en harmonisant les délais de paiement dans les Postes Comptables du réseau Trésor (60% de l'enveloppe) Financer certaines dépenses urgentes de la CAN Total Energies (20% de l'enveloppe) Régler une partie de la dette intérieure structurée (20% de l'enveloppe)

SCB Cameroun exprime ses vifs remerciements à l’Etat du Cameroun à travers le Ministère des Finances pour l’octroi de ce prix prestigieux qui est une fierté pour ses équipes et ses partenaires. C’est également un gage de confiance, socle de la relation avec ses clients et ses partenaires. Ce prix est par ailleurs un challenge dans le sens où, il incite la banque à innover et à améliorer en continu sa qualité de service tout en respectant rigoureusement les règles imposées par les régulateurs.

A propos de SCB Cameroun

Filiale du Groupe Attijariwafa bank, SCB Cameroun emploie près de 600 Collaborateurs au service de plus de 210 000 Clients. Elle est présente dans 28 villes des 10 régions du pays avec 54 agences (dont 02 Centres d’Affaires et 02 banques privées) et 110 guichets automatiques. Pour plus d’informations : www.scbcameroun.net