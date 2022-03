CAMEROUN :: Positionnement politique: Les femmes Mbororos de Didango ne veulent plus être des figurantes :: CAMEROON

Une sous-section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), dédiée à cette communauté, a été installée le samedi 05 mars dernier.

Amadou Rufaï, lamido (chef traditionnel et religieux) de Didango croit que le jeu politique est maqué par une logique du « donnant-donnant ». A la suite du meeting d’installation de la sous-section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) tenu le samedi 05 mars 2022 à l’esplanade de sa chefferie, il s’est voulu formel dans cette posture : « Nous attendons que le gouvernement de la République aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais(Rdpc) porte un regard particulier sur les doléances des populations Mbororos. Notre soutien à l’endroit du parti au pouvoir est constant. Nous voulons que les membres de la communauté Mbororo occupent des postes importants au sein des institutions républicaines. Nous voulons que des membres de notre communauté soient aussi députés, maires, sénateurs, ministres ou président directeurs généraux des entreprises publiques ou parapubliques. Nos élites doivent aussi être nommées ou cooptées. » Une manière pour lui de faire un clin d’œil à Hamadou Ahidjo Yérima, l’un des fils de cette localité qui, depuis 2013, plaide afin qu’au moins un Mbororo soit investi comme candidat titulaire sur la liste des sénatoriale ou nommé parmi les 30 que choisis le président de la République, Paul Biya.

La gente féminine veut son autonomie…

A sa suite, Fadimatou Dahirou, présidente de l’organisation des femmes de ladite sous-section, proclame ses ambitions et formule des doléances à l’endroit des dirigeants du Cameroun. « Nous n’allons plus faire de la politique comme des figurants. Il est temps que nos aspirations soient prises en compte. Je vais mobiliser les femmes afin qu’elles soutiennent les options du président de la République, président national du Rdpc. La participation des femmes en politique et leur représentativité dans les instances de décision doivent être des réalités et non des slogans. Les groupes ou communautés majoritaires ne doivent plus nous écraser ou nous chosifier. Ils ne doivent nous confier des postes de suppléant comme si nous étions des citoyens de seconde zone. Ils ne doivent plus nous considérés comme du bétail électoral. Nous sommes des êtres humains dotés d’une conscience et tenant aussi à la bonne gestion de la chose publique. Nous sommes engagés, nous sommes déterminés à œuvrer pour le triomphe de la politique du Renouveau et pour le développement de notre localité. Il faut que des conditions soient mises en œuvre pour l’autonomie financière des femmes Mbororos. Des questions liées à l’accès à l’eau potable, à la scolarisation et aux soins de santé adéquats font partie de nos priorités. Nous tendons la main vers les décideurs afin qu’ils nous comprennent », souligne-t-elle.

Garga M. Ali, président de la sous-section Rdpc de Didango croit que d’ici les prochaines consultations électorales, des filles et fils de cette communauté seront investis sur les listes en compétition pour les élections municipales, régionales, législatives et sénatoriales. « Nous allons militer à la base. Nous allons nous mobiliser. Notre loyalisme à l’endroit des institutions de la République et les personnes qui les incarnent sont palpables. Nous allons mobiliser nos troupes pour avoir un poids électoral conséquent », dit-il. C’est ainsi qu’en marge de cette installation, une équipe de l’antenne communale d’Election’s Cameroun(ELECAM), s’est déployée pour inscrire de nouveaux électeurs sur les listes électorales. Des activités qui suscitent un sentiment de satisfaction chez de nombreuses élites de Didango à l’instar de M. Hassan, délégué d’Agriculture de l’arrondissement de Bassamba et président régional de l’antenne de la Mbororos cultural association(Mboscuda) à l‘Ouest. Celui-ci espère que cet engagement politique connaitra un réel ancrage social. Car il ne se veut pas adepte de la «politique politicienne».