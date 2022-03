Pratiques discriminatoires en Ukraine: La COMICODI interpelle le délégué de l'UE au Cameroun :: CAMEROON

Demande de clarifications sur les pratiques discriminatoires à l’encontre des ressortissants Africains en UKRAINE ET AUX FRONTIERES DE L’UKRAINE

Monsieur l’Ambassadeur,

La presse africaine dans son ensemble, les Gouvernements Africains et l’Union Africaine, sur la base de très nombreux témoignages oraux soutenus par des images incontestables des victimes, sont entrés dans une colère légitime.

En effet les ressortissants Africains sont ouvertement, brutalement et inhumainement discriminés, marginalisés et abandonnés, dans les opérations de rapatriement en cours en Ukraine, consécutives à la très grave crise entre ce pays et la Russie.

Aussi, j’ai l’honneur de solliciter votre bienveillante personnalité, restant respectueux de vos statut, privilèges et protections diplomatiques, pour apporter à l’opinion publique de mon pays, des clarifications sur les raisons de telles pratiques inacceptables. Le racisme est un crime contre l’humanité.

Enfin, en attendant votre adresse à la presse nationale à ce propos, je voudrais vous remercier de dire, quelles mesures concrètes ont déjà été prises à ce jour, pour mettre fin à cette situation honteuse, de même que les sanctions envisagées, selon vos normes et directives morales et éthiques, contre les auteurs.

Dans l’attente, croyez, Excellence, à l’assurance de ma très haute considération./.

Copie : MINREX ; MEDIAS