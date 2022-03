Situation des Africains en Ukraine: La réaction du Comité des Camerounais de l'Extérieur

Nous avons été contactés par de nombreux compatriotes camerounais vivant en Ukraine, victimes des violences racistes et ségrégationnistes.

Malheureusement, cette information a été confirmée par les images virtuelles circulant dans les réseaux sociaux.

Nous condamnons vigoureusement de tels actes, et en appelons aux autorités Ukrainiennes à y mettre fin immédiatement.

L’Ukraine étant dans la sphère d’influence de la représentation diplomatique camerounaise de Russie à qui nous avons transféré les dites informations, nous ont rassuré être au courant de la situation qu’elle suit de très prêt et y travaille d’arrache-pied.

Nous demandons donc, à nos compatriotes d’être des lions indomptables pendant ses moments difficiles et de prendre contact avec la Cellule de renseignement stratégique de l'ambassade en cas de besoin au : 007 926 203 33 60. Ce service est disponible 24H/24H.

Vous pouvez aussi contacter les services internationaux du comité des camerounais de l’Extérieur :

- 0041 76 541 38 37

- 0033 62 629 43 29

- 00237 699 73 97 15

Fait à Paris le 05 mars 2022



PRESS RELEASE FROM THE COMMITTEE OF CAMEROUNIANS ABROAD ON THE SITUATION OF AFRICANS IN UKRAINE

We have been contacted by many Cameroonian compatriots living in Ukraine, victims of racist and segregationist violence.

Unfortunately, this information has been confirmed by the virtual images circulating in social networks.

We strongly condemn such acts, and call on the Ukrainian authorities to put an end to these acts immediately.

Ukraine being in the sphere of influence of the Cameroonian diplomatic representation of Russia to whom we have transferred the said information, reassured us to be aware of the situation which they are following very closely and working hard on it. .

We therefore ask our compatriots to be indomitable lions during these difficult times and to contact the Embassy's Strategic Intelligence Unit if necessary at: 007 926 203 33 60. This service is available 24 hours a day. .

You can also contact the international services of the Committee of Cameroonians Abroad:

- 0041 76 541 38 37

- 0033 62 629 43 29

- 00237 699 73 97 15

Paris on March 05, 2022