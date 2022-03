FRANCE :: Paris, Conférence des États Généraux du Peuple Sawa: Voici le Discours de Patrice EKWE EDIMO SILO

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa, C'est parti ! Les Etats généraux du Peuple sawa sont officiellement lancés ce samedi 05 février 2022 à Paris.

Je voudrais vous saluer et vous dire merci d’avoir répondu à ce grand rendez-vous.

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa,

Joignez-vous à moi pour qu’ensemble, nous saluions le Comité d’Organisation ; et à travers lui, le projet des États Généraux du Peuple sawa qui est né, ce jour.

À présent, je voudrais qu’ensemble, nous puissions observer une minute de silence à la mémoire de nos morts, de tous les morts, arrachés du fait des multiples crises politiques qui secouent notre pays ces dernières années. Je pense aussi à notre frère et ami Jacques Eyoum Epée et à sa sœur qui viennent de nous quitter.

Faisons en sorte que cette minute de silence puisse être entendue depuis le Cameroun notre pays !

Je vous remercie.

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa,

Les Etats généraux du Peuple sawa démarrent leurs travaux ce samedi 05 février 2022 à Paris, pour se terminer en février 2022, après un détour dans différentes Tribus sawa et de la diaspora.

Les débats s’articulent autour d’une question principale : comment bâtir un avenir prospère et une existence plus digne de la Communauté sawa, dont nous pourrions partager les avantages ?

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa,

Mais avant, je tiens à féliciter l’ARPS et ses membres pour votre noble initiative de vouloir regrouper toutes les filles, tous les fils et toutes les Associations sawa à travers le monde, au sein d’un même Mouvement (plateforme) - le Mouvement « Ô MBOA », vous avez compris qu’il faut rassembler nos forces – toutes nos forces - pour être dynamiques et performants, pour nous donner ainsi toutes les chances d’atteindre nos objectifs et au-delà, nos finalités.

Je pense et j’en suis convaincu qu’il faut continuer sur cette voie, nous devons rester unis et solidaires. Je ne dis pas qu’être unis et solidaires est facile. Je dis qu’il s’agit d’un effort constant à faire pour transcender les petites querelles et les petites divisions. Ce qui nous rassemble est de loin plus fort et plus important que tout ce qui pourrait nous opposer. Nous pouvons nous féliciter pour notre engagement et surtout pour l’esprit d’unité qui nous habite tous dans cette salle.

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa,

Pourquoi des États généraux du Peuple sawa

S’il est une communauté ethnique marginalisée dans la République du Cameroun, c’est bien la communauté sawa. Au plan économique, politique, sociale et culturel, elle ne pèse rien ou pas grand-chose. Et quand elle parvient à accrocher l’attention des médias, c’est du fait des catastrophes qui s’y développent : l’occupation des terres de nos ancêtres : l’exemple du Mungo, d’une grande partie de la ville de Duala, l’expulsion des terres de nos ancêtres de Bonanjo à « Dikolo », la nomination des chefs traditionnels allogènes, etc.

Les mêmes préoccupations qui ont motivé l’action de nos ancêtres : mettre un terme à l’oppression des colons, à la marginalisation des autochtones sawa, affirmer la personnalité de la communauté sawa, à travers l’Assemblée du Ngondo et rétablir sa dignité.

Aujourd’hui, ayant à l’esprit les défis auxquels notre communauté et nos peuples sont confrontés, nous soulignons la nécessité impérieuse et l’extrême urgence de raviver les aspirations de nos peuples à une plus grande unité, solidarité et cohésion qui transcende les différences idéologiques.

Ce n’est pas une affaire de genre ou de spécialité professionnelle, ce n’est pas non plus une affaire de niveau intellectuel, mais c’est une affaire qui nous concerne tous.

Toutes les générations, je dis bien toutes les générations doivent être interpellées et invitées à venir nous rejoindre, à mettre la main à la pâte pour que la communauté sawa soit transformée. Il s’agit de faire clairement le choix d’un changement des mentalisés et des comportements pour faire naître la nouvelle communauté sawa.

Aujourd’hui, un seul mot : « UNION », « UNIR » toutes les Tribus de la communauté sawa, ce que le Prince Réné Duala Manga Bell avait appelé le « Grand Sawa » !

La diaspora sawa, en France et partout dans le monde entier, peine à s’organiser, à construire une vie communautaire structurée ; elle est à l’image de ce qui se passe au pays. Elle dort, n’a pas pris la mesure de la force qu’elle constitue, capable de changer sa vie et d’influer sur le destin de la communauté sawa. Tout compte fait, la diaspora sawa ne croit pas en elle-même ! On pourrait disserter à l’infini sur les causes de cette anomalie. Une chose paraît sûre : dans notre pays, le Cameroun, l’acculturation, dont nous avons été et continuons à être les victimes, a façonné négativement nos US et COUTUMES et engendré des conséquences sur nos mentalités et nos comportements dont nous avons encore beaucoup de mal à nous défaire, malgré le temps écoulé apparemment déjà long – même si nous savons que, pour la vie des peuples, le temps existentiel des individus n’est pas censé correspondre au temps historique. L’hésitation – l’inquiétude et l’alarmisme, qui règnent en maître au sein de notre communauté sawa, sont l’expression visible de notre mal-vivre et suffisent à en rendre compte.

Notre communauté n’est pas condamnée. La communauté sawa réunit tous les atouts pour regarder l’avenir avec confiance. Il est temps pour notre communauté de retrouver un chemin d’action qui le hisse, dans le concert des ethnies au Cameroun, à la place qui lui revient de droit. Pour le peuple sawa, ce n’est pas le moment de renoncer au combat. Un sursaut que nous appelons de tous nos vœux est donc nécessaire.

La communauté sawa doit savoir se rassembler autour de l’ambition et des valeurs traditionnelles qu’incarne l’Assemblée Traditionnelle du Peuple sawa, le Ngondo.

Aujourd’hui, nous sommes convaincus que l’Assemblée Traditionnelle du Peuple sawa, le Ngondo doit être revitalisée afin qu’elle puisse jouer un rôle plus actif et continuer à répondre aux besoins de nos peuples et aux exigences de la conjoncture actuelle.

Nous sommes formels, « le combat de Rudolf Duala Manga Bell - Tét’Ekombo reste et restera un chantier d’avenir » !

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa,

La situation indigne des sawa sur leurs propres terres

Au-delà des données d’une situation sociale calamiteuse, les souffrances de la communauté sawa, comme victime, attestent à quel point les effets de la colonisation depuis le traité germano-duala en 1884ont pu choquer, blesser et scandaliser durablement ce peuple. Contrairement aux apparences les institutions depuis l’indépendance en 1960 jusqu’aux lois de décentralisation n’ont pas levé les obstacles juridiques à son émancipation.

Un Peuple sawa en souffrance

Le traité germano-duala en 1884 et la colonisation ne sont-ils plus désormais qu’un souvenir de l’histoire du peuple sawa ? Certaines personnes considèrent que la page coloniale a été tournée avec l’indépendance du Cameroun en 1960.

Cependant la situation sociale et politique du peuple sawa sur leur propre terre ne donne pas crédit à cette thèse. La situation sociale catastrophique qui accable une partie importante de ce peuple et les drames fonciers qui frappent un pourcentage significatif de ses terres, démontrent que « le compte n’y est pas » car les stigmates de la colonisation ne sont pas révolus et, en tout état de cause, l’indépendance ne règlerait pas la question d’un peuple encore aujourd’hui traumatisé dans sa recherche parfois sanglante de reconnaissance et de dignité.

L’ambiguïté de la loi organique de 1996 au regard de la communauté sawa est patente : l’Etat du Cameroun reconnait le fait autochtone et rappelle l’existence d’un peuple d’origine implanté dans ses terres depuis des

millénaires. Mais si ce peuple a conservé sa souveraineté d’origine, il est invité à la faire immédiatement disparaitre en la fusionnant avec la souveraineté de l’Etat du Cameroun dans le cadre d’un destin commun.

Il en est de même s’agissant des pratiques des Institutions du Cameroun : la marginalisation des institutions coutumières sawa dans le cadre du fonctionnement des nouvelles collectivités territoriales décentralisées (CTD) atteste de la perduration de l’esprit colonial vis-à-vis de l’identité sawa.

Nous pensons que la Loi 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées (CTD) aurait pu suffire à finaliser la décolonisation si elle accordait la souveraineté aux commandements traditionnels et n’avait pas organisé la tutelle législative et l’autorité hiérarchique de l’Etat sur la coutume. Celle-ci est dirigée et administrée par le Gouverneur qui y impose leurs lois, leurs procédures et leurs décisions règlementaires.

La pratique démontre que l’Etat entend encore exercer sa tutelle sur la coutume et les Chefferies sawa comme s’il s’agissait d’un ensemble de questions administratives relevant de ses compétences.

La mise en place du « Super Maire » et du « Président du Conseil régional » autochtones sawa pouvait laisser penser que l’identité autochtone sawa disposait d’une expression politique et institutionnelle spécifique puisque ces deux organes « nobles – solennels » constituaient une innovation législative exceptionnelle.

La première anomalie est de voir se mélange dans la composition du Conseil Régional du Littoral, chez les Sawa : Composé de 90 membres, dont 70 délégués des départements et 20 représentants du commandement traditionnel. Une manière d’exercer son contrôle sur les décisions et les actes des chefferies. Dans ce cadre, les autorités coutumières sont mises sous la surveillance et sous le contrôle des fonctionnaires de l’Etat.

Cependant la composition et la pratique donnent la mesure de la situation dans laquelle est tenue l’idée même d’une entité organique autochtone sawa au sein des instances gouvernantes des collectivités territoriales décentralisées (CTD).

Les seules collectivités territoriales décentralisées (CTD) où les allogènes sont majoritaires – est-ce une façon de reconnaitre la coutume des autochtones sawa ? de reconnaitre l’identité des autochtones sawa ? de reconnaitre le droit coutumier sawa ?

Au total nous avons assisté et nous assistons toujours sous nos yeux à la marginalisation sociologique et anthropologique du peuple sawa et de l’identité sawa.

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa,

Aujourd’hui, l’objectif de soutenir notre communauté à se réveiller et à se relever doit être celui de TOUT SAWA mais, surtout et aussi, celui de la Diaspora sawa. Car le peuple sawa tout entier a le regard tourné vers nous pour nous inciter à peser de tout notre poids sur le développement de la communauté. Et c’est tout à fait notre honneur d’initier ces Etats Généraux du peuple sawa à Duala, espace de débat démocratique où il va falloir organiser la confrontation des idées pour clarifier les choix et dégager les compromis indispensables à proposer à notre peuple pour le redressement de la communauté. Ne nions pas nos différences. Elles sont naturelles. Mais, rassemblés et unis, comme notre communauté a toujours su le faire aux heures sombres de son histoire, nous pouvons les surmonter pour répondre aux attentes des SAWA et du Cameroun. C’est ce qu’ils nous demandent à nouveau aujourd’hui : ne pas sur-jouer nos désaccords, encore moins nos différences, rejeter les stratégies purement médiatiques et personnelles et nous rassembler dans l’intérêt de la communauté, non par esprit de discipline, mais par respect de nos valeurs culturelles, c’est-à-dire de nos US et COUTUMES, mais aussi de l’éthique de responsabilité qui doit nous guider.

Lors de ces discussions, nous devons clairement mettre en avant les aspirations du peuple SAWA dans le cadre de la Constitution de la République du Cameroun de 1996, qui dispose expressément en son préambule : « l'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ».

Nous restons fermement engagés à ne pas réclamer la séparation ou l'autonomie. Nous voulons trouver une solution au problème sawa à travers une véritable latitude – un véritable pouvoir, ce qui est compatible avec le principe de protection prévu par la Constitution de 1996. La protection et le développement de l'identité sawa servent à la fois l'intérêt des peuples camerounais en général et celui des peuples sawa en particulier.

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa,

Enjeux des Etats généraux

Voyons d’abord ce que signifie le vocable sawa :

Dans la désignation Peuple Sawa, il faut comprendre le peuple de l'eau et des montagnes, tous les habitants sont des descendants directs des peuples qui ont créé les localités qui se situent dans les terres actuelles des régions du Littoral et du Sud-Ouest, une partie des régions du Sud, du Centre et de l’Ouest - allant de Campo à Mamfé et de Ngambé à Santchou. Il est admis qu´entre les entités désignées sous le vocable Sawa, les références culturelles sont les mêmes.

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa,

Objectifs des Etats généraux

L’idée d’une telle conférence s’inscrit dans la droite ligne de la tradition de l’Assemblée Traditionnelle du Peuple sawa, le Ngondo, dont l’objectif était et reste d’unir toute la communauté sawa dans le but de discuter ensemble des préoccupations et des problèmes communs.

Le présent projet des États Généraux du Peuple sawa vise à permettre à la communauté sawa de se réapproprier mentalement et culturellement leurs espaces et territoires dans le respect des Institutions de la République et dans le cadre de ses chefferies – surtout – se propose de revisiter ce projet dans le cadre de l’Assemblée Traditionnelle du Peuple sawa, le Ngondo à l’aune des enjeux sociaux et économiques qui mobilisent encore les Sawa à l’intérieur comme au sein de la diaspora.

Dans le cadre du destin commun, les chefferies sont le cadre institutionnel permettant notamment le fonctionnement collectif de la coutume mais plus largement celui de la vie sociale sawa. La reconnaissance des chefferies comme collectivités sawa apparait comme la solution juridique la plus fonctionnelle car c’est reconnaitre la personnalité morale susceptible de représenter et d’agir pour le compte d’un groupe d’intérêt.

Ce travail constitue une démarche collective laquelle doit permettre aux tribus et aux populations de la communauté sawa de se retrouver dans une histoire commune et de préparer, de sécuriser l’avenir des nouvelles générations.

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa,

Acteurs impliqués

Le processus des Etats généraux du peuple sawa vise à organiser une démarche de réflexion et élaborer des pistes d’actions, en associant pleinement l’ensemble des acteurs concernés à l’élaboration d’un diagnostic et de propositions d’actions. Ils doivent donc impliquer de manière large :

· Les Chefs traditionnels sawa ;

· L’Assemblée Traditionnelle du Peuple sawa, le Ngondo ;

· Les élus locaux ;

· Les politiques ;

· Les Elites sawa ;

· Les associations sawa ;

· Les filles et fils sawa ;

· La Diaspora sawa.

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa,

Démarches

Les Etats généraux du peuple sawa se dérouleront sous la forme de séances plénières, de travaux en table ronde et d’ateliers.

Permettre aux filles et fils sawa de s’exprimer, de faire entendre leurs positions et leurs points de vue.

Les États généraux du peuple sawa sont structurés autour des groupes de réflexions qui seront mis en place dans ce cadre afin de déterminer les actions locales de solidarité qui peuvent être mises en œuvre pour défendre nos territoires et pour le projet de développement de la communauté.

L'objectif de cette consultation est double :

A. Participer en ligne

La consultation en ligne est organisée autour de trois axes :

· Des enjeux : quels constats peut-on faire ?

· Des principes : quelles sont les valeurs fondamentales ?

· Des pistes de discussion : comment agir ensemble ?

B. Participation citoyenne dans les Tribus et la Diaspora sawa

· Actions de sensibilisation : Réunions d’information, notamment à destination de la communauté sawa.

· Conférences : Rencontres pour réfléchir les enjeux philosophiques et sociologiques qui se posent.

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa,

En conclusion, le découragement ambiant de notre vie de la communauté sawa ne constitue nullement une fatalité à jamais irréversible. Mais nous éprouvons beaucoup de mal à nous en convaincre, tant les séquelles intellectuelles et spirituelles des fléaux de l’acculturation que nous trainons avec nous tardent à disparaître. Comme êtres humains et comme communauté, nous sommes toujours capables à tout moment de bien faire pour mieux vivre, un retournement de situation est toujours possible ; il suffit pour cela que nous en prenions conscience, que nous en ayons la volonté et que nous nous en donnions les moyens. Nous avons le choix entre l’existence et la disparition, choisissons l’existence.

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa,

Les Etats généraux du peuple sawa, c’est un mouvement revendicatif soucieux de défendre les intérêts culturels, économiques et sociaux de la communauté sawa.

Organisez-vous, implantez à travers tout le pays et dans la diaspora, les antennes pour la réalisation des Etats généraux du peuple sawa visant la construction d’un « grand sawa » en passant par la conquête des pouvoirs politiques et économiques.

C’est seulement en mutualisant nos efforts que notre communauté saura assurer la sécurité politique, économique et culturelle de notre ETHNIE au travers d’un Fédéralisme.

Enfin, je viens vous livrer une réflexion que je trouve intéressante à partager avec vous.

Les résultats attendus à l’issue des Etats généraux du peuple sawa,

Parallèlement au processus d’incitation aux adhésions, la plate-forme naissante devrait s’engager dans des actions stimulant le rassemblement sans exclusive et menant à la solidarité tant en interne qu’avec d’autres communautés, aux échanges culturels, économiques et sociaux.

Les principaux résultats attendus sont :

I. Programme culturel

* Organiser une SEMAINE sawa comme moment de divertissement, certes, mais aussi comme plateforme d’information, au cours de laquelle on parle de la communauté et de toutes ses ressources humaines et culturelles au niveau national et international – surtout – une occasion idéale de rapprochement des différentes ethnies qui constituent la communauté camerounaise.

* Promouvoir les fêtes commémoratives sawa pour raviver la mémoire collective sur des évènements marquants pour notre peuple au niveau national et international – nous pensons par exemple à l’assassinat endurés par Son Altesse Royale Rudolph Duala Manga Bell.

* Une journée festive de la musique sawa et à la mémoire des stars de la chanson sawa décédées.

* Promouvoir la création d’antennes du Centre socioculturel pour assurer localement la promotion des valeurs culturelles et la conscience patriotique à travers des formations, des conférences, des campagnes de conscientisation et de sensibilisation à la fierté sawa… et créer des espaces intergénérationnels et interculturels pour la propension de nos valeurs culturelles et identitaires en promouvant les dialogues entre différentes générations.

Compte tenu de manque des moyens actuel et vu l’urgence à ce sujet, ce centre pourrait même être mobile, plutôt que d’envisager la construction d’un bâtiment, avec du personnel ; ce qui pourrait être cher.

* Exhorter à la reconstruction et à la mise en évidence des archives de notre histoire ainsi qu’à la construction des musées et des monuments commémoratifs pour rendre accessible et vivante l’histoire de la communauté sawa ; notamment dans ses tranches coloniales et de l’héroïque décolonisation.

* Inciter à la récupération de nos objets culturels et de nos archives volées, à la réécriture et vulgarisation de l’histoire des grands évènements, des grands hommes, des grandes femmes de notre histoire, à l’instauration d’une politique concertée de revalorisation de nos cultures, notamment de nos langues.

II. Priorités économiques

Les résolutions et recommandations de l’atelier économique devraient s’articuler autour de quatre actions prioritaires suivantes à concrétiser le plus vite possible :

A. Une agence sawa de transfert des fonds

Sur base des discussions avec la diaspora sawa – il y a un besoin et une urgence d’une structure financière de transfert des fonds à même de proposer des frais opérationnels inférieurs à ceux déjà encours ; dont ceux de Western Union notamment. A concevoir sous le statut juridique du pays d’accueil - sa création s’appuierait sur une participation de …€ par personne.

B. Une agence sawa de microcrédit

La procédure de création d’une banque pouvant être longue et soumise à des conjonctures et aléas administratifs incontrôlables, il est apparu plus judicieux de mettre en place d’autres mécanismes économiques parallèles plus facilement et plus rapidement opérationnels, dont une simple agence de microcrédit, pour répondre à des besoins déjà pressants de la communauté sawa.

L’Agence Sawa de Microcrédit (ASM) aurait alors pour mission d’aider, par de modestes financements (microcrédits) et un accompagnement plus personnalisé, tout Sawa souhaitant créer ou développer une activité commerciale sans passer par le crédit bancaire. L’ASM aura à cœur le souci d’accomplir sa mission avec la rigueur d’usage ; notamment par l'appréciation des dossiers en fonction de critères économiques. Mais elle devra aussi être plus ouverte et s’appuyer sur des considérations sociales. Ses ressources proviendraient d’abord des placements lucratifs des membres de la Communauté sawa ; mais également des subventions et des dons à requérir auprès des tiers.

C. Une agence sawa de promotion des investissements

En liaison avec les autres Administrations et Organismes publics et privés concernés ou intéressés, l’agence sawa de promotion des investissements se veut un établissement de droit privé visant l’impulsion de l’entreprenariat au sein de la diaspora sawa et le développement économique de la communauté sawa à travers la promotion et la facilitation des investissements du secteur privé. Sa mission concrète s’articule autour des points focaux suivants :

* Inciter les Sawa de l’étranger à s’initier à l’entreprenariat ;

* Réunir et mettre à disposition des informations sur les opportunités d’investissements ;

* Mettre à disposition les conditions cadres et les atouts des places économiques ;

*Mettre à disposition les formalités à accomplir pour implanter une entreprise dans des places économiques attrayantes et rentables ;

* Identifier les projets et les entreprises susceptibles de s’implanter sur le territoire du LITTORAL (SAWA) et les contacter ;

* Identifier les partenariats possibles pour les rapprocher, sous-traitants et fournisseurs potentiels ;

* Etudier le terrain et contribuer par des conseils à l’amélioration du climat des affaires au Cameroun ;

* Orienter, assister et accompagner les investisseurs les démarches et procédures administratives ;

* Fournir ces prestations de procédure en termes d’expertise, de consultation, ou d’étude de marché pour faire gagner du temps et de l’efficacité ;

* Identifier les complémentarités et susciter des partenariats au sein, au-delà et surtout au niveau international ;

* Rechercher, rassembler et mettre à disposition du réseau les nouveautés et les opportunités dans les relations d’affaires.

D. Créer une agence sawa de voyage.

En effet, vue l’importance numérique de la diaspora sawa dans le monde, pourquoi, désormais organisée, ne pas envisager de créer une agence de voyage à même de garantir des services privilégiés et de proximité à la communauté ? En pratiquant des tarifs inférieurs ou préférentiels, en s’appuyant sur la publicité intense dans les réseaux sawa et camerounaise, en faisant appel à la fibre patriotique et en érigeant des antennes à travers le monde, une telle agence ne pourrait souffrir que de l’afflux de la clientèle et du succès d’une assise programmée. Rapidement florissante, elle serait une source d’auto-enrichissement, sans oublier l’opportunité de créer de l’emploi pour ceux de Sawa qui se trouvent dans le besoin. Paradoxalement, les Sawa n’ont-ils pas assez enrichi les autres tout en restant à la traîne ! S’organiser, que nous appelons de tous nos vœux, vise à changer cette donne.

N.B. : Face aux conditions défavorables de départ, en termes de carences financières et d’insuffisance des ressources humaines, agences et mécanismes économiques préconisés ci-dessus, seraient à fusionner en une seule institution à même de cumuler missions et tâches évoquées et respectivement dévolues à plusieurs. Il est temps que les Sawa se soucie désormais à valoriser sa communauté, à soutenir ses actions et à jouer pleinement les cartes d’une solidarité délibérée et agissante.

III. Priorités Social

Dans le cadre de l’atelier social, il s’agit de déterminer comment atteindre les objectifs de cohésion, d’union, de solidarité intergénérationnelle et inter-tribus sawa pour une meilleure intégration sociale de la communauté et de la diaspora sawa au Cameroun et à l’étranger.

A. La gestion dans les pays d’immigration de la retraite des aînés et des assurances sociales

Depuis belle lurette, le problème se pose déjà ; il va se développer avec plus d’acuité encore avec le temps : comment légitimement gérer sa retraite en Occident surtout lorsqu'on est sawa ? En effet, l’afflux massif des Sawa vers l’étranger remonte à l’ère des Allemands ; il y a déjà plus d’une centaine d’années. Aujourd’hui, le nombre de Sawa de la diaspora atteignant l’âge de la retraite ne cesse de croître. Or, beaucoup étant arrivés à l’étranger à l’âge adulte dont les carrières professionnelles antérieures ne sont pas souvent reconnues dans les pays d’accueil, la plupart ne totalisent donc pas le minimum requis d’années de cotisation pour prétendre à une retraite décente. Par ailleurs, corollaire aux incidences inhérentes à l’immigration, racisme et xénophobie notamment, une bonne partie des Sawa n’exercent que des métiers à bas salaires, en dépit des bonnes qualifications des prestigieux diplômes ; ils ne peuvent généralement pas aspirer à des indemnités de retraite confortables. Du coup, la tentation du retour au pays où le coût de la vie est plus abordable s’apparente à une alternative de survie pour bon nombre de nos retraités aux indemnités de retraite modiques

B. Soutien à l’encadrement des jeunes

Dont la mission et le programme consisteront à accueillir, à soutenir en cas de besoin et à organiser des activités socio-pédagogiques ou socioculturelles visant leur intégration socio-professionnelle ainsi que la connaissance et la conscience de leurs droits à la citoyenneté. Des compétitions sportives et des manifestations para-sportives peuvent être mises à contribution pour les aider à se construire leur personnalité et pour favoriser leur socialisation et leur intégration à une communauté encline au renforcement multiculturel. Quant aux manifestations para-sportives, l’accent peut être mis sur des voyages de groupe ou de tourisme en termes de colonies de vacances pour jeunes et familles, et de camps pour personnes de 3ème âge dans la direction du Cameroun ou ailleurs selon l’intérêt culturel, social, politique ou autre conjoncturellement mis en évidence.

C. Soutien aux étudiants sawa

Les étudiants restent l’une des catégories les plus composantes de la communauté – surtout – de la diaspora sawa, même s’ils ne constituent plus la composante la plus nombreuse. En tant que réservoir des ressources humaines indéfinies, ils sont surtout de futures solutions aux problèmes communautaires sawa et du Cameroun. Mais, dans le présent, leurs situations individuelles respectives sont sujettes à de multiples aléas. Les soutenir passe notamment par l’accompagnement ciblé pour faire face aux tracasseries administratives et par réseautage visant des jobs pour combler des finances souvent insuffisantes.

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa,

En conclusion, nous pensons que l’Etat du Cameroun doit construire des institutions juridiques autochtones propres à émanciper le peuple traditionnel par un processus de « Fédéralisme ethnique » - parce que l’idée est fondamentalement politique en raison de son caractère émancipateur – voire libérateur !

Ce processus est déjà engagé par la reconnaissance étatique de l’autochtonie à travers la Constitution de 1996. Je cite :

PREAMBULE : L’Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ;

TITRE PREMIER : De l’Etat et de la Souveraineté

ARTICLE PREMIER :

(2) La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé. Elle est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et à la loi.

TITRE X : Des Collectivités Territoriales Décentralisées

(3) Le Conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la Région élue en son sein pour la durée du mandat du Conseil.

Chères soeurs, chers frères de la communauté sawa,

Dans cette quête du développement indispensable à la RENAISSANCE de la communauté sawa, nous avons l’impérieux devoir de cultiver en nous et autour de nous, les valeurs suivantes :

· Le respect de nos Chefs Traditionnels ;

· Le respect de l’Assemblée Traditionnelle du Peuple Sawa, le Ngondo ;

· L’intégrité qui implique la fidélité, la loyauté et l’honnêteté.

Ces valeurs sont les piliers de la Communauté sawa, le « Grand Sawa », que nous ambitionnons de bâtir ensemble. Si notre peuple est à la croisée des chemins, c’est bien parce que ces valeurs fondamentales y sont aussi en crise. Si nous voulons préserver notre Communauté, nous devons, ensemble, nous engager à reconquérir ces valeurs. Elles sont une des solutions pour défendre, protéger la Communauté sawa de tous ces maux.

Tenez-vous prêts pour les prochaines étapes de notre action qui vise à concrétiser le But. Allez partout, comme des pèlerins de la bonne cause. Rassurer le Peuple Sawa.

Nous insistons sur la nécessité de rester « MOBILISE ET UNIS » face aux moyens redoutables des ennemis de la communauté sawa ! Du PEUPLE SAWA !

Mbao é jai tè na !

Mboa sawa é jai tè na !

Paris, le 05 février 2022

Patrice EKWE EDIMO SILO

Président de l’Association Renaissance du Peuple Sawa