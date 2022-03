CAMEROUN :: Journée internationale de la femme : TIOF aussi prépare la fête :: CAMEROON

C’est la semaine de la femme, c’est bientôt la journée internationale de la femme. Célébrée tous les 08 Mars, elle a une saveur un peu plus particulière chaque année.

En effet, chaque année, il y’a des événements marquant qui accompagnent la célébration de cette journée internationale. Cette année 2022 c’est la marque TIOF qui apporte une autre saveur à la célébration. Effectivement, grâce à un jeu organisé depuis le début du mois de Mars 2022, l’entreprise fait gagner des lots aux femmes. En prélude à la journée internationale de la femme TIÖF. 08 Femmes chaque Jour Pendant 08 Jours tel est le deal. Une occasion pour toutes les femmes de découvrir les bienfaits de produits de la marque TIOF.

TIOF, plus qu’une marque

Fabriqués et commercialisés par le groupe Henri et frère, les produits de la marque TIOF sont de qualité et à des prix défiant toute concurrence. La marque TIOF c’est une panoplie de produits tant pour les femmes que pour les enfants.

En effet, la marque TIOF c’est une diversité. On distingue parmi ses produits : les Couches pour bébé, les Protège slips, les serviettes hygiéniques, etc.

Pour célébrer la femme, son fidèle consommateur, TIOF a lancé un jeu depuis le 02 Mars 2022 qui se termine le 09 Mars. A cet effet, la marque fait gagner huit (08) Femmes chaque jour pendant 08 Jours. Ce qui fait donc un total de 64 Femmes durant la campagne.

Comment jouer et gagner ?

Du 02 au 09 Mars 2022, les femmes ont la possibilité de jouer et gagner un pack produits d'une valeur de 10.000 Fcfa. Réservé uniquement aux abonnés des villes de Douala et Yaoundé, le jeu se passe sur la page Facebook de TIOF. Pour participer, il faut :

-Envoyer un selfie avec un produit TIÖF

-Inviter ses ami(e)s à aimer la page TIÖF, à liker et commenter sa photo et à partager la Page TIÖF.

Les photos sont reçues chaque jour jusqu’au 09 Mars sur le Messenger de TIOF. Aussi, il faut noter que toutes les Photos reçues après 15h sont diffusées sur la page le lendemain.

Toutes les gagnantes seront honorées après la 08 Mars. En effet, la cérémonie de remise des lots aura lieu le 12 Mars du côté de Yaoundé.