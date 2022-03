CAMEROUN :: Signe Véronique Viviane « La femme occupe une position privilégiée chez Bolloré » :: CAMEROON

Elle occupe le prestigieux poste de responsable des opérations clients (Pam et aide alimentaire) comme elle, plusieurs autres femmes occupent des postes de responsabilités au sein du groupe Bolloré. A l’occasion de la journée du droit de la femme, elle nous parle de l’Association des femmes du groupe Bolloré et de la femme dans l’entreprise.

Signe véronique Viviane est l’exemple de l’épanouissement d’une femme au sein d’un groupe qui s’est donné pour point d’honneur l’égalité dans le genre et le respect des droits des femmes. Nantie d’un Brevet de Technicien Supérieur BTS en commerce international au moment de son recrutement en 2008, elle va passer successivement Déclarante en douane, agent d’exploitation, operateur dossiers et responsable des opérations clients qu’elle occupe actuellement. Viviane le confesse d’ailleurs pour éluder toute idée de discrimination vis-à-vis de la femme « Beaucoup de femmes occupent des postes de responsabilités chez Bolloré. Employés, Cadres, syndicalistes et autres.

Chaque année, le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, les femmes du groupe Bolloré organise des rencontres qui se déclinent sous plusieurs formes. Des tables rondes de réflexion sur la condition de la femme en entreprise, les éclairages sur le droit de la femme et la jeune fille. Ces initiatives des femmes du groupe Bolloré ont pour but d’appeler à une prise de conscience collective de la femme sur son rôle dans la société. Mme Signe en tire une fierté, « Nous sommes fières de faire partie du groupe Bolloré. Nous essayons d’apporter notre contribution à l’évolution de notre société en contribuant efficacement par notre travail et notre « know how » à l’augmentation de la productivité. La preuve notre DRH est une femme »





Elles sont aussi et surtout des mères et n’hésitent pas à aller vers les démunis et les laissés pour compte pour leur apporter du sourire et réconfort « Il y a deux ans nous avions suivi un enfant qui avait des malformations au niveau des voix génitales. Elle subi une opération génitale. Aujourd’hui elle se porte bien. Cette année, on a fait des dons et accompagné les enfants de l’orphelinat Soleil Levant. On le fait chaque année. L’operation consiste à Passer une journée récréative avec les enfants, faire a manger et partager le repas avec eux. A la fin, leur offrir un paquet ».



Le sport n’est pas en reste dans les activités des femmes du groupe « Avant l’avènement du Covid 19, on organisait des matches de foot contre certaines entreprises. La dernière fois nous avons organisés un matche de foot avec les enfants du foyer social de Bepanda pour donner du sourire »