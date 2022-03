CAMEROUN :: Les femmes nanbudoka et samboïstes exposent les avantages liés à ce sport. :: CAMEROON

En attendant la célébration de la journée internationale de la femme le 8 mars prochain, les femmes nanbudoka et samboïstes Maître Fokou Dechantal Maître Justine DIFFO TCHUNKAM, Maître Carole Yombi, maître Nkwessa Gérard, maître Kathy, Maître Michelle et bien d'autres ; ces braves femmes assurent à l'opinion que la pratiquer du nanbodu et du Sambo n'empêche pas à une femme d'être une très bonne femme au foyer car toutes sont femmes au foyer.

Au contraire la pratique du nanbudo et du Sambo pour les femmes apporte l’équilibre mentale et physique, elle constitue un facteur important de ralentir le vieillissement des cellules, perdre le poids, chasser le stress, garder la beauté et de répondre efficacement à tous les devoirs conjugaux publics et privés.

L'organisation d'une causerie éducative dans l'une des salles du palais de Yaoundé ce samedi 5 mars 2022 a permis au public de décoder tout le bien qu'il y'a sur le sport en général et les arts martiaux en particulier en l'occurrence le nanbudo et le Sambo.

Parrainé par le Président de la fédération camerounaise de nanbudo et du Sambo Maître François MBASSI et toute son équipe, les dames ont posé leurs doléances au Président qui n'est pas resté Indifférent notamment la nomination d'une vice-capitaine. En gestation, les femmes de cette discipline envisagent créer une mutuelle pour l'harmonie et la solidarité de cette grande famille.

Sans attendre une campagne spéciale d'inscription des nouveaux membres du mouvement, le président a réitéré que la fédération camerounaise de nanbudo attend les hommes, les femmes et les enfants.