Cette affaire d'étoile là, est-ce que c'est même vrai ?... En tout cas, Tilmiido était née avec une étoile. Mawniraadjo, l'oracle du village avait parlé. L'enfant, la fille peuhle était exceptionnellement bénie, comblée d'un potentiel de baraka hors du commun. Elle était prédestinée à vivre et à accomplir des merveilles tout au long de son existence en ce bas monde. Les astres indiquaient que la chance lui collerait au corps comme de l'argent sur un aimant. Tout homme qui la prendrait en épousailles en profiterait, de sa bonne fortune.

Il ne manquait plus qu'une pareille annonce pour déclencher la ruée de prétendants (bien avant l'heure) ; certains soupirants intéressés sont dans le fond obnubilés, charmés, envoûtés par l'idée de s'adjuger le petit talisman humain, plutôt que de s'allier une bonne épouse. Désormais, on compte les années, les mois et les semaines avec impatience, dans l'attente que Tilmiido voie enfin sa première lune et soit « mise aux enchères ». Hamman Laamou, un homme craint et respecté dans la contrée, riche en terres et en bétails, remportera la mise.

Et voilà notre héroïne Tilmiido, à peine à l'âge pubère, contrainte de quitter son école qu'elle adorait pour devenir la troisième épouse d'un homme qui par son âge eût peut-être été le père de son beau-père. Dans ces conditions, le destin fabuleux qu'on avait prédit à la petite Tilmiido pourrait-il encore se réaliser ? Ses co-épouses, par jalousie, ne lui voleraient-elles pas son étoile ? Et si par quelque malencontreuse scoumoune, son vieil époux par trop superstitieux se rendait compte que sa petite femme porte-bonheur ne lui portait pas chance finalement, comme il l'escomptait dans ses calculs, voudrait-il encore la garder ?...

Ces questions et bien d'autres constituent l'intrigue et en rajoutent au suspense de cette belle histoire de Fadimatou Bello, Tilmiido : Un destin controversé. Le récit peut d'autant plus paraître digne d'intérêt que le préfacier, un certain professeur Saïdou, affirme qu'il y a là-dedans une bonne part du vécu de l'auteure, qu'il connaît plutôt bien, du reste. Oscar Wilde ne disait-il pas : « C'est lorsqu'il parle en son nom que l'homme est le moins lui-même. Donnez-lui un masque, et il vous dira la vérité. »

La simplicité narrative tient beaucoup de ce que l'on pourrait appeler le roman factuel, par opposition au roman psychologique. Le genre avait déjà été consacré dans la littérature africaine par des auteurs comme Seydou Badian Kouyaté, de regrettée mémoire, l'auteur du classique Sous l'orage qui fut couronné lauréat du Grand Prix des Mécènes 2015. Le procédé est simple : le narrateur déroule les faits, et laisse davantage le champ des réflexions et des analyses comportementales aux soins du lecteur.

En sus, Fadimatou Bello traite aussi dans son ouvrage de cette inépuisable thématique chère à Seydou Badian et aux auteurs africains de son époque : le conflit des générations, avec d'un côté les anciens défendant la tradition et ses acquis culturels, et de l'autre la jeunesse qui elle a le regard tourné vers l'avenir, le monde moderne et le mode de vie à l'Occidental en particulier. L'une des pommes de discorde étant justement la scolarisation de la jeune fille, la condition féminine, l'émancipation de la femme, en un mot l'égalité des chances. Fadimatou Bello en a fait son cheval de bataille, dans son œuvre, mais aussi, semble-t-il, dans la vraie vie : « Elle [fait] de la sous-scolarisation des enfants et des mariages précoces dans sa région natale son combat. » (c'est écrit dans le livre). Et nous ne pouvons que lui souhaiter pleins succès dans ce noble ouvrage.

Tilmiido : Un destin controversé de Fadimatou Bello a été finaliste du Prix Nnanga kon 2019, après sa participation au GPAL en 2018 (Grands Prix des Associations Littéraires).

