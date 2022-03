CAMEROUN :: Le rendez-vous diplomatique des territoires de Nkongsamba se prépare. :: CAMEROON

En perspective à l'organisation du tout premier rendez-vous diplomatique des territoires en terre camerounaise qui se tiendra le 31 mars 2022, M.HEMLE Nestor Président du Cabinet Interactions et promoteur du média en ligne jumelages-partenariats.com, a mené une visite de courtoisie et de travail ce 5 mars 2022 à la Chambre de Commerce et d'Agriculture Belgo-Luxembourgeoise (CBL- ACP), à Bruxelles, -préparatoire au rendez-vous diplomatique des territoires le 31 mars 2022 prochain à Nkongsamba sous les soins de l'Ambassadeur de Belgique au Cameroun.

Les membres du conseil d'administration ont tenu une réunion en visioconférence avec M. HEMLE Nestor, l'un des meilleurs experts en décentralisation et en coopération décentralisée de l'Afrique Francophone en présence de M. Paul FRIX ainsi que le directeur de ladite compagnie consulaire, Didier Verlhers.

Le Cameroun en général a une grande chance d'accueillir ce rendez-vous diplomatique des territoires le tout premier en Afrique francophone. C'est donc une volonté manifeste d'élargir massivement les échanges à travers la coopération décentralisée, aider en cela par le lancement du rendez-vous diplomatique des territoires; ladite série appelée à se reproduire dans les 57 autres départements du Cameroun et avec les différents autres chefs de missions diplomatiques accrédités au Cameroun.

Cette coopération décentralisée interpelle tous les maires, les présidents de région, les chefs d'entreprises publiques et privées, les ministères

et les organismes au développement. Il faut rappeler que d'autres pays attendent cette événement qui boostera la conception de la décentralisation proprement vécue dans les autres pays avancés.