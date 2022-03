FRANCE :: TAP TAP SEND EN MODE SÉDUCTION À COURBEVOIE PRÈS DE PARIS

C'est le staff managériale de TAP TAP SEND conduite par Fatimatou la co-fondatrice de cette startup qui s'est retrouvé à Courbevoie dans la ville voisine du quartier d'affaires de la défense pour séduire encore plus les utilisateurs de ce moyens de transfert d'argent vers l'Afrique.



Un dîner somptueux arrosé de champagne pour célébrer le parcours de cette jeune entreprise citoyenne qui en veut d'avantage.

Le maître mot, séduire et convaincre les plus sceptiques en enroulant avec elle, d'autres jeunes entreprises pour un partenariat gagnant-gagnant.

Tout est bon à prendre en termes d'idées, de remarques et même de suggestions dans le but d'être encore plus efficace.

Une troupe de danse a meublé la soirée au bonheur des invités, ravie de voir de près les potentiels interlocuteurs, ce qui contraste complètement avec la concurrence.

Simple d'utilisation, Tap Tap Send reste le moyen le plus simple et le plus fiable de transfert d'argent vers l'afrique et pour s'en rendre compte, juste télécharger l'appli et laisser vous guider.