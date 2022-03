CAMEROUN :: WOMEN ENTREPRENEURSHIP DAY: Afriland First Bank et Ola Energy célèbrent la femme :: CAMEROON

La journée internationale de la femme se célèbre chaque 08 Mars. Avant, pendant, et parfois après cette journée mémorable, plusieurs activités sont organisées en l'honneur des femmes. L'édition de l'année 2022 a une saveur plutôt particulière car Ola Energy et Afriland First Bank ont décidé d'organiser une journée portes ouvertes en l'honneur de toutes les femmes entrepreneures et tous les porteurs de projets. Cet événement inédit organisé sous le thème «DYNAMISER ET AUTONOMISER LES FEMMES DANS LE LEADERSHIP ET L’ENTREPRENEURIAT» a été organisé ce samedi 05 Mars 2022 au Campus Universitaire JFN-IT d Bonamoussadi. Célébrer l'inclusion et la diversité, tel était en gros le but du WOMEN ENTREPRENEURSHIP DAY. Pour toucher le maximum de femmes et créer un impact considérable, ces deux grosses entreprises ont choisi de le faire en prélude à la journée internationale de la femme qui est un évènement mondial. Face à la presse ce samedi, Alphonse Nafack, ADG Afriland First Bank justifie le choix d'organiser l'événement avant le 08 Mars : « Il faut tenir compte du contexte, le 08 Mars c'est un évènement mondial. Si on l'avait fait à une autre période, je ne sais pas si ça aurait eu le même impact...En prélude à la fête il y'a déjà une cristallisation des esprits, des idées sur un évènement qui es précis et il fallait capitaliser dessus»

WOMEN ENTREPRENEURSHIP DAY, une première édition réussie

Pour une première édition, le WOMEN ENTREPRENEURSHIP DAY est une parfaite réussite. Forum de rencontre et de coaching des femmes chefs d’entreprises organisé ce samedi 05 Mars au campus JFN-IT, il a comblé toutes les attentes. En effet comme prévu et annoncé par Cyrine DRAIF, Administrateur Général d’OLA Energy Cameroon l'événement a permis de renforcer l’autonomisation et la formation des femmes entrepreneures mais aussi d’encourager le leadership et l’entrepreneuriat féminins pour un plus grand succès des femmes dans les affaires. Ces femmes venues nombreuses ont eu l'opportunité de présenter leur savoir et d'exposer leurs produits et différentes créations. Pour ce fait, cette journée a débuté par des séminaires de formation sur les bonnes pratiques à l'entrepreneuriat, sur le choix des associés, sur la élaborer son business plan etc.

Il faut savoir que plus de 60 femmes entrepreneures ont présenté leurs produits et certains produits, les plus beaux seront sélectionnés pour être vendus sur le réseau des stations services d'Ola Energy. Une bonne manière de soutenir ces femmes. En effet, pour Cyrine DRAIF, Administrateur Général d’OLA Energy Cameroon « C'est notre façon de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et d'encourager le made in Cameroon et de célébrer ensemble l'inclusion et la diversité»

Six femmes primées lors du WOMEN ENTREPRENEURSHIP Award

Au terme de cette journée organisée en l'honneur des femmes par Ola Energy et Afriland First Bank, 06 femmes ont été primées au terme d'une mini compétition. En effet, plusieurs femmes créatrices d'entreprises ont présenté leurs projets devant un jury et parmi elles, 06 ont reçu des primes allant de 200 000 FCFA à 1 million de FCFA. Aussi, des laptops seront offerts à ces femmes pour les accompagner dans leurs business au quotidien. La première a eu droit à un chèque de 1 million, la deuxième 500 000 FCFA, la 3e 300 000 FCFA, la 4e 200 000 FCFA et les 5e et 6e un laptop.

Cette soirée a été clôturée avec un buffet et on a pu remarquer la présence du Maire de la ville de Douala pour l'occasion, le Dr Roger Mbassa Ndine .

Afriland First Bank et OLA Energy Cameroun réaffirment donc à travers cet événement leurs engagements respectifs de soutenir l’autonomisation de la femme camerounaise. Cyrine DRAIF, Administrateur Général d’OLA Energy Cameroon donne rendez vous pour la prochaine édition du côté de Yaoundé, au centre JFN créé par son homologue et partenaire Alphonse Nafack, l'ADG d'Afriland First Bank.