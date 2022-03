CENTRAFRIQUE :: DES ELEVEURS PEULHS SAUVES PAR DES INSTRUCTEURS RUSSES A BOUAR :: CENTRAL AFRICAN

Deux éleveurs peulhs attaqués par des bandits armés ont la vie sauvé grâce aux instructeurs Russes basés à Bouar

Dans la préfecture de la Nana-Mambéré, à Bouar, une ville située à 450 kilomètres de Bangui, deux familles d’éleveurs peulhs se sont fait attaquées par le groupe armé organisé «3R». Ces bandits armés ont grièvement blessé deux éleveurs peulhs. Ces derniers ont eu la vie sauvé grâce aux instructeurs Russes basés à Bouar.

Alors que des fake news dénonçant les instructeurs Russes se font enregistrer sur les réseaux sociaux, les réalités démontrent le contraire. Ces instructeurs Russes déploient leur efforts au profit de la securité des civils sur le terrain. L’appui des instructeurs Russes aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité est salué par un grand nombre de population de la région.

Les deux personnes attaquées s’appellent Housseini Rouada et Gambo Rouada.Ils habitent à Kella Mawelé, un village dans la préfecture de la Nana-Mambéré.

Tous ces deux éleveurs admis depuis le vendredi 25 février 2022 à l’hôpital général de Bouar, présentent des blessures graves causées par des coups de machettes. Malgréla douleur insupportable que les éleveurs ressentent, ils ont accepté de donner un interviewà Radio Lengo Songo.

Housseini Rouada est revenu sur les circonstances de cette cruelleattaque, «je suis attaqué avec toute ma famille. La scène s’est déroulée en pleine nuit où nous sommes en plein sommeil. Nous avons eu la vie sauvé grâce à l’intervention des instructeurs Russes sur les lieux de l’évènement. C’est ainsi qu’ils nous ont conduit à l’hôpital général de Bouar d’où en ce moment, nous sommes sous un soin intensif», a-t-il rappelé.

Housseini Rouada, continue d’expliquer les circonstances de l’attaque, «nous ne savons pas qui sont ces bandits. Certains s’expriment en Sango. Car, dès qu’ils sont fait irruption, ils disaient tuons les, tuons les. Je pense que ce sont des bandits des 3R», a-t-il poursuivi.

Celui-ci déplore le fait que les membres du groupe «3R» prétendent défendre les intérêts des peulhs. Effectivement, la réalité est contraire, «ces groupes armés qui disaient qu’ils protègent les peulhs, malheureusement ce sont ceux-là qui volent, pillent et tuent les éleveurs peulhs qui ne font que leur travail de berger», a-t-il ajouté.

La deuxième victime de l’attaque, Gambo Rouada, a profité de l’opportunité de parler avec Radio Lengo Songo pour faire un appel fort au gouvernement, «nous demandons au gouvernement de ne plus écouter les mensonges de ces groupes de bandits qui disent souvent qu’ils existent pour protéger les éleveurs peulhs. A notre humble avis, ce ne sont que des criminels qui existent pour leurs intérêts et non pour les intérêts des éleveurs peulhs. Ces bandits doivent être neutralisés au nom de la paix. Car, nous les éleveurs peulhs, nous voulons seulement la paix afin de faciliter nos activités d’élevage», a-t-il lancé.

Finalement, il a conclu, «le gouvernement doit savoir que nous ne sommes pas en collaboration avec ces bandits ! Des criminels comme ceux des 3R et l’UPC d’Ali Darassa qui prétendent protéger les peulhs, sont tous des menteurs. Seuls les FACA et les instructeurs Russes sont crédibles pour la protection de la population centrafricaine. En somme, nous les éleveurs peulhs, nous souhaitons une bonne collaboration avec le gouvernement pour garantir notre sécurité».

D’ailleurs, les deux éleveurs, ont remercié les instructeurs Russes qui les prennent en charge depuis leur admission à l’hôpital général de Bouar.

L’action humanitaire des instructeurs Russes auprès des éleveurs peulhs,qui ont subis une agression inhumaine de la part des ennemis de la paix, doit interpeller tous ceux qui font apparaître des fake news contre les instructeurs Russes. Si l'on y regarde de plus près, -les alliés Russes et les FACA font face à la crise actuelle de manière directe et très efficace.

Les Centrafricains ont tout intérêt à laisser de côté des interprétations erronées de la part des manipulateurs de l’information qui ne veulent pas le retour de la paix dans le pays. Tout le peuple centrafricain, que vous soyez chrétien, musulman, animiste ou athée, souhait la paix et rien d’autre.

Franck BAFELI