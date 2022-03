CAMEROUN :: ECOLE DES INFIRMIERS: DES ELEVES CRIENT A L'ARNAQUE LORS DES SESSIONS DE RATTRAPAGE :: CAMEROON

Des élèves de l'Ecole des Infirmiers Spécialisés, Opticiens, Refractonnistes et sages- femmes de Yaoundé, crient à l'arnaque. L'établissement incriminé est une école gouvernementale.

Des élèves- infirmiers de cette école professionnelle gouvernementale de la capitale politique du Cameroun, dénoncent le fait qu'il leur est toujours exigé 5000 francs CFA, par épreuve de rattrapage. " Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous sommes pourtant dans une école appartenant à l'État, un établissement public avec un corps enseignant et administratif relevant de la Fonction publique. Nous avons donc du mal à comprendre comment la direction de l'école se comporte comme s'il s'agissait d'une école privée", hurle un élève-infirmier.

Et sa camarade de rebondir : " on nous exige 5 000 FCFA ici pour chaque épreuve de rattrapage. L'an dernier, une de nos camarades a payé 30 000 francs, parce qu'elle était concernée par six épreuves au rattrapage. Si tu n'as pas cet argent, tu es mort ( tu ne prendras pas part à la session de rattrapage, Ndlr). Certains redoublent faute d'avoir cet argent. Chaque année, la direction de notre école collecte des millions francs CFA aux sessions de rattrapage.

Dans une école gouvernementale, il faut qu'on nous explique cela. Le ministre de la Santé publique doit ouvrir une enquête sur ce sujet, et la Conac ( Commission nationale anti corruption, Ndlr) doit chercher à savoir à qui profite cet argent." Après toutes ces dénonciations du reste concondantes, nous essayons de joindre un responsable de l'Ecole des infirmiers spécialisés de Yaoundé au téléphone, pour avoir sa version des faits. En vain.

Nous tenons à savoir comment se passent les sessions de rattrapage dans les autres écoles professionnelles gouvernementales. Direction, École normale supérieure de l'Université de Yaoundé I. Ici, les élèves-professeurs sont en session de rattrapage pour le compte du 1er semestre. Votre reporter s'approche d'un groupe de filles qui commentent une épreuve portant sur les théories grammaticales.

Nous leur demandons combien il faut débourser à l'administration, pour prendre part à une épreuve de rattrapage. Très surprise par notre question, une des normaliennes nous répond sèchement : " on ne paye rien ici pour prendre part à une épreuve de rattrapage.

La condition est la même que pour la session normale ( examen de fin de semestre, Ndlr) : présenter ses reçus de paiement de droits académiques, et l'inscription à la scolarité de l'école. Il n'y a pas un franc à débourser." La réponse est la même de la part de plusieurs autres étudiants des écoles de formation à capitaux publics que nous avons contactés : " rien à payer pour prendre part aux examens de rattrapage, à part présenter les pièces justifiant du paiement des droits d'inscription à la banque, ainsi que celles du service de la scolarité, tout comme à l'examen initial."

L'Ecole des Infirmiers Spécialisés, Opticiens, Refractionnistes et sages-femmes de Yaoundé, demeure une curiosité. Des étudiants accusent la direction de l'école de leur exiger 5000 francs CFA, pour chaque épreuve de rattrapage.