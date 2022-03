AFRIQUE :: COUP D'CRAYON RECOMPENSE UN OUVRAGE DEDIE A PAUL BIYA AU TCHAD :: AFRICA

«Crises sécuritaires, Paul Biya, à la croisée des chemins» de l'écrivain tchadien, Renaud Dinguemnaial, a reçu le 18 février dernier en présence du président national du syndicat des journalistes indépendants du Cameroun (Synajic), Alex Koko à Dang, le prix de la promotion de la paix et son éditeur, Bruce Djim-Adjim, quant à lui a reçu le prix de l'édition pour le développement.

Les journalistes, chercheurs et écrivains membres de l'association Coup D'Crayon en collaboration avec le syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun réunis à N'djamena, au Tchad, ont procédé à la remise de ces prix en présence des plus hautes personnalités tchadiennes.

«Crises sécuritaires, Paul Biya à la croisée des chemins» l'ouvrage de Renaud Dinguemnaial, dédié à Paul Biya, porte un regard presque translucide sur la situation sécuritaire au Cameroun. Il laisse exprimer son amour pour le Cameroun, sa deuxième patrie, dont il fait l'analyse du contexte avec les petits détails qui forcent l'admiration et permettent aussi de comprendre aisément la complexité de la situation sécuritaire de ce pays géostratégiquement situé au cœur du golfe de Guinée, la zone potentiellement la plus riche au monde. Sa lecture synoptique plonge notamment sur les dessous de la guerre contre la nébuleuse fondamentaliste Boko Haram et les mouvements sécessionnistes.

Partageant les idées du livre, son éditeur, Bruce Djim-Adjim, Pdg de Prescom (prix de l'édition pour le développement), rêve du développement de la sous-région. D'où son intérêt remarqué dans les dynamiques de soutien aux jeunes et à tous ces écrivains engagés dans la réécriture de l'histoire de l'Afrique notamment du point de vue des africains.

«Crises sécuritaires, Paul Biya à la croisée des chemins" est l'un des nombreux ouvrages édités par Prescom, qui met en relief la position stratégique du Cameroun dans la zone Cemac, tout en tentant

de montrer comment le pouvoir de Yaoundé a organisé la lutte contre les activités terroristes dans le nord du pays et les régions du nord-ouest et du sud-ouest empreintes à des revendications sécessionnistes, pour une Afrique centrale en paix et inscrite dans la voie de l'émergence.

"Crises sécuritaires, Paul Biya, à la croisée des chemins" laisse libre cours aux sentiments et ressentiments profonds pour rendre hommage à un patriarche africain dont le parcours est éloquent.