Depuis ce mercredi 2 mars, une plainte a été déposée dans un commissariat de la place contre Patrick E., 54 ans, responsable dans une entreprise industrielle de la zone de Bassa. Disons, responsable jusqu’à ce qu’il disparaisse de la circulation mardi dernier, après une tentative infructueuse de viol sur Loveline, 28 ans, secrétaire dans ladite entreprise. Et femme mariée (la plainte est d’ailleurs de son époux).

D’après les informations obtenues par CT sur l’affaire, tout commence il y a environ dix mois, quand Patrick E. se met à faire une cour aussi assidue qu’incommodante à Loveline, dont le statut matrimonial ne réfrène pas ses ardeurs. Pas plus que ses échecs répétés dans cette tentative de conquête.

Mardi dernier, le harceleur a cru voir une nouvelle fenêtre d’opportunité. En fin d’après-midi, la dame doit lui porter des documents à signer, en rapport avec le paiement de personnels temporaires. Il sera bientôt 18h, et la plupart des bureaux sont vides. Patrick E. recommence son cinéma, mais veut cette fois aller jusqu’au bout du film il ferme la porte de son bureau, empoche la clé et se jette sur la secrétaire qui n’a pas cessé de lui dire non.

Les cris de la victime attirent un vigile, lequel alerte son chef de poste. Les deux fonctionnaires, devant le bureau toujours fermé, seront être témoins auriculaires du projet funeste de Patrick E. Ce dernier entend néanmoins leurs coups et interpellations à la porte. Et sans doute l’appel qu’ils passent au grand patron de la boite. Brusquement, l’aspirant-violeur ouvre son bureau et se rue à l’extérieur, en direction du parking, où il s’engouffre dans sa voiture et disparaît. Loveline, elle, outre le choc psychologique, s’en tire avec les vêtements déchirés.