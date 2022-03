CAMEROUN :: Grève des enseignants : Un enseignant lessive copieusement le Député Cabral Libii :: CAMEROON

Jean Bonheur Tchouafa, PLEG de mathématiques demande au député Cabral Libii de respecter les enseignants.

À travers une publication sur son compte Facebook, Cabral Libii tance les Enseignants qui font grève depuis bientôt deux semaines, les accusant d’être à l’origine de leur propre turpitude.

« Chers enseignants, ce qui vous accable est en partie la conséquence du désintérêt que beaucoup d’entre vous affichent lors des moments électoraux. Lors des moments où votre avenir professionnel est en débat et se décide. L’éducation fait partie des secteurs constitutionnellement décentralisés. Pourtant vous souffrez de l’hyper-centralisme avec l’engorgement, l’inertie, la lenteur et la corruption qu’elle induit. Le Fédéralisme Communautaire vous propose un modèle de décentralisation aboutie. Jetez-y un œil. », a écrit le député PCRN.

La réaction de Jean Bonheur Tchouafa, PLEG de mathématiques ne s'est pas fait attendre.

Ci-dessous l’intégralité de sa publication :

Jean Bonheur Résistant

C’EST MÉCHANT CHER HONORABLE

L'honorable Cabral Libii à travers une publication sur son compte Facebook tance les Enseignant-e-s qui font grève depuis bientôt deux semaines, les accusant d'être à l'origine de leur propre turpitude.

Cher Honorable Cabral Libii, vous êtes un ÉLU de la nation et parmi ceux qui vous ont porté à l’assemblée nationale, se comptent plusieurs centaines voire milliers d’Enseignant-e-s que vous insultez aujourd’hui.

Cher Honorable, aujourd’hui vous exipez votre livre qui consacre la segmentation tribale comme solution miracle pour résoudre les problèmes posés par les Enseignant-e-s. Je voudrais humblement vous demander si votre Papa, Enseignant de profession qui a certainement vu son salaire liquéfié en 94 en pleine dévaluation du FCFA et au mitan d’une inflation généralisée a essuyé l’apprête de la vie à lui réservée ainsi qu’à ses congénères Enseignant-e-s par un régime fou parce qu’il n’enseignait pas dans son village telle que consacre votre livre sur le fédéralisme tribal.

Cher Honorable, dans les coins les plus enfouis du Cameroun profond vous trouverez toujours un-e Enseignant-e affecté-e sans salaire et faisant partie du peu d’élite intellectuelle du coin. Ce sont ces Enseignant-e-s qui dans ces coins sont sollicités pour expliquer le déroulement du processus électoral aux populations villageoises qui expriment leurs choix avant que ceux-ci ne soient détournés plus tard. Vous leur devez du respect !

Cher Honorable, avec ostention vous affirmiez dans un direct Facebook que vous gagnez un million de FCFA par mois. Les Enseignant-e-s méritent autant sinon mieux, votre embonpoint consécutif au traitement élitiste qui vous est réservé par un régime qui discrimine. Ils ne méritent absolument pas vos insultes.

Cher Honorable, quelle étude avez-vous menée quant à la participation des Enseignant-e-s lors des joutes électorales pour conclure que les seigneurs de la craie affichent un désintérêt lors de ces joutes ? Votre argumentaire semble reposer sur de vaines élucubrations et c’est méchant en ce moment où les Enseignant-e-s ont besoin de la solidarité des Camerounais et non des tirs groupés.

Cher Honorable, vous claironnez depuis deux ans que TOUT se passe à l’assemblée nationale, portez-y donc nos revendications et laissez les réseaux sociaux que vous pouvez utiliser pour nous communiquer les retombées de votre plaidoyer en faveur de notre cause. A défaut de porter notre cause à l’assemblée nationale où TOUT SE PASSE, assumez votre équanimité à l’égard des Enseignant-e-s.

JEAN BONHEUR TCHOUAFA PLEG DE MATHÉMATIQUES