CENTRAFRIQUE :: La fierté de la RCA : le premier réseau social centrafricain TURACO

Le réseau social centrafricain TURACO créé le 1er décembre 2021, ne cesse de progresser par rapport au nombre d’adhésion. Aujourd’hui, la plateforme compte environ 15 milles utilisateurs à seulement 3 mois de sa création, à en croire son promoteur Mirius Roméo Gamando.

TURACO est un réseau social multifonctionnel qu`on peut utiliser pour discuter avec des amis, écouter différentes radios, s’abonner à des communautés.

Il est important de souligner au passage que le réseau TURACO, est la première application développée par des Centrafricains en langue nationale le sango. Ce réseau permet aux Centrafricains de se connecter à tout moment et à un faible coût.

La République centrafricaine peut être indépendante des technologies européennes. Personne d’autre ne peut avoir le contrôle externe de ce réseau interne à la centrafricaine. Le peuple centrafricain est très fier des réussites de ses compatriotes qui ont créé ce réseau d’information dans leur langue nationale le sango.

Le réseau social exclusivement centrafricain, TURACOse veut reconnaissant envers ses utilisateurs actifs. Pour encourager et inciter le public centrafricain à s’y connecter massivement, la direction de TURACOrecompense chaque mois les utilisateurs les plus actifs. En janvier dernier, l’entreprise TURACO a récompensé neuf utilisateurs actifs de sa plateforme selon les catégories publications, commentaires et likes.

Ce lundi, le 28 février 2022, dans les après-midi au centre basketball Omnisport, le Directeur général de cette plateforme sociale, Mirius Roméo Gamando, a récompensé 10 meilleurs utilisateurs actifs de TURACOavec des téléphones androïdes.

Après avoir reçu ces cadeaux offerts par la direction générale de TURACO, tous les lauréats étaient très contents et ne pouvaient pas caché leur joie.

A la fin de la cérémonie, le directeur général de TURACOCentrafrique, a annoncé qu’il y a un concours qui est lancé sur le réseau social TURACOpar sa direction du 02 au 08 mars 2022. Ceci dans l’objectif de choisir les belles femmes, afin de les honorer le jour de la fête du 8 mars 2022 relative à la Journée Internationale de la Femme.

Pour participer dans le concours de beauté avec TURACOil faut télécharger l’application sur Play Store, puis enregistrer une belle photo, partager dans le groupe pour avoir accès à plus de j’aimes ou commentaires et attendre le resultat du concours qui sera annoncé le 8 mars 2022.