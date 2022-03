AFRIQUE :: LA CRISE UKRAINIENNE QUI REVELE LE VISAGE HIDEUX DU RACISME OCCIDENTAL :: AFRICA

Sans doute veulent-ils en faire des boucliers humains alors que le conflit bat son plein, les autorités ukrainienne et de l’UE bloquent les africains aux frontières et retirent parfois des rangs certains pour les renvoyer dans les zones n conflit.

C’est du moins un des témoignages reçus dans un forum des africains vivants en Ukraine. Une pétition signée pour l’instant par plus de 35.000 personnes dénonce cette ignominie. Sur Tweeter on peut lire :

« Il est évident que nous, les Africains, sommes considérés comme des créatures inférieures » a déclaré Nze, un étudiant qui a été contraint de voyager pendant plusieurs heures jusqu’à la frontière polonaise. « La majorité des Africains sont toujours sur la route vers Lviv » a-t-il tweeté à côté d’une photo de la foule.



Une autre étudiante en médecine nigériane au poste de frontière de Medyka-Shehyni (entre la Pologne et l’Ukraine) a déclaré qu’elle avait « attendu sept heures pour traverser et que les gardes-frontières arrêtaient et renvoyaient les personnes noires à l’arrière de la file, sous prétexte qu’ils devaient d’abord laisser passer les Ukrainiens ».



Plusieurs ressortissants africains ont notamment raconté avoir été empêchés de monter dans des trains et des bus quittant le territoire ukrainien, alors même que les locaux les empruntaient. Des mauvais traitements qu’a reconnus Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, ce mardi 1er mars après l’interpellation du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi avait lui aussi interpellé les autorités ukrainiennes en évoquant des “traitements différents” entre les “Ukrainiens et les non-Ukrainiens”, déplorant au passage de telles discriminations. L’ONU s’était d’ailleurs engagée à intervenir pour faire respecter l’égalité entre les individus.



Dans la même veine, le président sénégalais Macky Sall, à la tête de l’Union africaine depuis le mois de février, a déclaré que la situation était “inacceptable”. Pour lui, cette inégalité de traitement constitue un acte ”éhontément raciste et une rupture du droit international”.



Glyn Ford, député britannique travailliste du sud-ouest de l'Angleterre, est président du Comité d'enquête du Parlement européen dénonçait il y a quelques temps la montée du racisme et le fascisme en Europe. ‘’La crise ukrainienne nous dévoile le vrai visage hideux d’une Europe rongée par la haine du noir. ‘’ précise Djock Sylvain étudiant à St Petersbourg