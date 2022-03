CAMEROUN :: FER DE GALIM, LA LISTE DES CINQ ENTREPRISES CHINOISES QUI VEULENT RENTRER DANS LE PROJET :: CAMEROON

Il s’agit de :

Yiantian Port entreprise publique chinoise spécialisée dans la construction du terminal minéralier ,

China Railways Corporation Co (CRCC), entreprise publique chinoise spécialisée dans la construction des chemins de fer ,

Metallurgical Construction Corporation (MCC) entreprises publique spécialisée dans exploitations des minerais de fer ,

La China Baowu Steel Group entreprise publique ancienne Baosteel , c’est le plus grand fabricant d'acier de Chine , pour la transformation du fer , et enfin

Shanghai Tsingshan Mineral Co Ltd, distribution et transport de métaux à travers le monde, entreprise publique base à Shanghai.

Toutes appartenant à l’état chinois.



C’est une révélation faite par la présidence de la république qui dans sa correspondance mentionne qu’il reviendra à la Sonamines de gérer le processus de leur intégration dans le consortium. Les investissements attendus sont en terme de financement , 2000 milliards de francs Cfa (entre 1000 et 1500 milliards FCfa pour le chemin de fer et environ 450 milliards FCfa pour le terminal minéralier)