LES DEFIS DE LA SONAMINES : ON AURA TOUT VU AU CAMEROUN

Depuis que le président Paul Biya a ouvert le pays aux explorations, l’on a vu l'émergence des start-up créées au Canada et USA et qui le lendemain venaient rafler les permis au Cameroun.



D'abord Geovic , Sundance , Hydromine , et voilà Canyon Ressources. Créée en 2009, cette entreprise avec ses dirigeants en image a pour seule référence le projet de Minim Martap du Cameroun.Canyon a eu la première licence d'exploration, aucune suite. La deuxième, aucune suite. Las d'attendre, la Sonamines créée par Paul Biya a pris ses responsabilités.



La Sonamines que dirige Serge Boyogueno, a signé, ce 18 février 2022, avec la China Railways no5 Engineering Group Co (CREC 5), un Mémorandum d’entente (MoU) dans le cadre du développement, financement et mise en œuvre de projets miniers et industries.



La CREC5 est une entreprise publique chinoise spécialisée dans la construction des infrastructures ferroviaires, son chiffre d'affaires est de 20,5 millions de dollars US.



Voilà le ministre qui s'oppose au chinois et impose à nouveau Canyon Ressources qui a plusieurs fois montré ses limites. La Sonamines estime que le ministère est très complaisant avec cette société.



Entre temps, l’apport du secteur minier au PIB représente 1%, le pays risque se retrouver sur la voie de la Guinée Conakry où les populations ne profitent pas de l'exploitation minière.



Le ministre doit laisser la Sonamine faire son travail.