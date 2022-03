BELGIQUE :: Bruxelles : Cabral Libii rencontre André Flahaut et l’ambassadeur Evina Abe (images) :: BELGIUM

En séjour en Belgique depuis le 1er mars dernier, Cabral Libii multiplie les visites de travail. Le Député à l'Assemblée nationale du Cameroun et sa délégation ont rencontré plusieurs autorités belges en l’espace de 24 heures. Les échanges ont porté essentiellement sur le modèle fédéral belge et sur les questions de décentralisation auxquelles Cabral Libii s'intéresse dans le cadre de sa vision politique. C’était hier mercredi 02 mars 2022.

Parlement de la Communauté Wallonie-Bruxelles

L’honorable Cabral Libii a été reçu au parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles par Kalvin Soiresse, député en charge de l'enseignement au parlement ainsi que des questions d'égalité et de la décolonisation.

Kalvin Soiresse Njall reçoit Cabral Libii

Parlement fédéral

André Flahaut a lui aussi tenu une réunion de travail avec Cabral Libii à Bruxelles la capitale de la Belgique. Pour l’ancien Ministre d'État et désormais Vice-Président de la chambre des représentants, cette rencontre fut occasion d'évoquer l'évolution institutionnelle de la Belgique et l'exemple que le Royaume pourrait offrir en termes de résilience et d'adaptation au Cameroun.

Selon un membre de la délégation de Cabral Libii, les deux personnalités (Cabral Libii et André Flahaut) ont échangé sur le Fédéralisme en vigueur dans le royaume de Belgique, modèle qui tient compte des communautés qui y cohabitent.

André Flahaut est un député fédéral belge issu des rangs du Parti Socialiste (PS) à la Chambre.

A chacune de ces deux étapes, Cabral Libii a remis un exemplaire de son ouvrage intitulé LE FÉDÉRALISME COMMUNAUTAIRE à ses hôtes.

André Flahaut reçoit Cabral Libii

Ambassade du Cameroun à Bruxelles

Toujours dans la journée du mercredi 2 mars, Cabral Libii a enchainé avec une visite de courtoisie rendue à l'ambassadeur du Cameroun en Belgique et son personnel.

Le président national du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN) a improvisé une séance de dédicace de son livre « Le Fédéralisme Communautaire »lors de sa rencontre avec l’ambassadeur Abe’e Evina.

Cabral Libii à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles