CAMEROUN :: Yaoundé 3, 4 et 6: Ketcha Courtès annonce des travaux de modernisation pour 2022 :: CAMEROON

Après la phase pilote des travaux de modernisation des villes engagés dans dans communes de Yaoundé en 2020, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain ( Minhdu), Célestine KETCHA COURTÈS, annonce la duplication des bonnes pratiques de cette approche participative dans trois autres communes, en cette année 2022, dans le cadre du Nouveau Programme pour les Villes.

Selon le Minhdu, le Nouveau Programme pour les Villes est le cadre de mise en œuvre de la vision du chef de l'Etat en faveur des établissements humains. Par ce programme, apprend-on, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain s'attèle à moderniser les villes, en permettant aux citoyens d'avoir accès aux services urbains de base, et en garantissant les fonctions sociales. "Il s'agit de la mise en place de l'ODD ( Objectifs de développement durable, Ndlr) 11, faire en sorte que les villes et établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. C'est un engagement du chef de l'État que nous réaliserons de façon progressive", a déclaré Célestine KETCHA COURTÈS en visite de travail ce mercredi 02 mars 2022 à Étetak dans la commune de Yaoundé 2.

En 2020, Étetak et trois autres quartiers de Yaoundé ont bénéficié des travaux de modernisation mis en place par le Minhdu, grâce à un transfert de ressources aux communes d'arrondissement dans le cadre de la décentralisation. Les travaux exécutés sont préalablement validés après un diagnostic effectué dans une approche participative selon le tryptique Minhdu - CTD ( collectivités territoriales décentralisées) et populations bénéficiaires.

En visite de travail ce jour à Étetak, la ministre a visité l'axe carrefour paroisse St esprit-Carrefour Manga-Carrefour Tombeau-Carrefour OTTOU-Pont NJOYA. Comblée sur la base de la satisfaction des bénéficiaires, Célestine KETCHA COURTÈS a tout de même déploré le retard observé par l'entreprise alors que les trois autres ont achevé leurs travaux. Le membre du gouvernement a invité la commune à multiplier les efforts pour un meilleur suivi des travaux encore non exécutés, avant d'inviter le comité de développement du quartier à mobiliser les populations pour la protection de l’infrastructure et la propreté générale du quartier. Elle a prescrit la tenue des réunions trimestrielles du comité de développement pour le suivi et partage d’informations sur les ressources issues d’importants équipements d’hygiene et salubrité et matériels de cérémonies à louer pour assurer la maintenance des infrastructures.

La modernisation des villes à travers le triptyque Minhdu-Ctd- populations, est une formule qui selon Célestine KETCHA COURTÈS, témoigne de la volonté du gouvernement à promouvoir les projets urbains participatifs, et d'assurer sa pertinence et sa durabilité par la mise en place des opérations de mobilisation citoyenne, de l'esprit civique afin d'inculquer le sentiment d'appropriation et d'appartenance au niveau des bénéficiaires.

Satisfait des travaux résultant du transfert des ressources du Minhdu aux Ctd, la ministre a annoncé pour 2022, les travaux de modernisation des quartiers Ekounou Gazollant dans la commune de Yaoundé 4, Ngoa- Ekellé à Yaoundé 3, et Akok Ndoé à Yaoundé 6. Le Nouveau Programme pour les villes, est l'un des axes par lesquels le Minhdu accompagne les Ctd. À travers les programmes réalisés, l'on note un transfert de compétences, un renforcement des capacités communautaires, et une meilleure appropriation des projets.