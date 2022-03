MONDE ENTIER :: Actualité- Sport: Cette semaine en LaLiga :: WORLD

Que s’est-il passé en Liga la semaine dernière ? Voici les 10 histoires marquantes, de la victoire du Sevilla FC lors du derby au retour gagnant de Gabriel.

L’actualité a été très dense cette semaine en LaLiga Santander avec la victoire du Sevilla FC lors du derby contre le Real Betis, le nouveau succès du Real Madrid, le quadruplé de Yeremy Pino en moins d’une heure et la qualification des équipes espagnoles en coupes d’Europe.

Rakitić et Munir offrent El Gran Derbi au Sevilla FC

Le Sevilla FC a remporté El Gran Derbi dimanche, en battant le Real Betis 2-1 devant son public à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Un penalty d’Ivan Rakitić et un but de Munir El Haddadi ont permis à Sevilla de mener 2-0 avant que Sergio Canales réduise l’écart sur coup-franc en fin de rencontre. Au-delà de la victoire contre le rival, le Sevilla FC reste donc bien placé dans la course au titre.

12 buts en huit jours pour le FC Barcelona

Ce fut une semaine très prolifique pour le FC Barcelona de Xavi. Après avoir gagné 4-1 contre Valencia CF en LaLiga Santander, les Catalans se sont qualifiés en Europa League en battant Naples 4-2 en Italie. Et ils ont remis ça dimanche avec un succès 4-0 contre l’Athletic Club au Camp Nou. Pierre-Emerick Aubameyang a marqué cinq de ces 12 buts, alors que Frenkie de Jong en a inscrit deux. Viennent ensuite Jordi Alba, Gerard Piqué, Ousmane Dembélé, Luuk de Jong et Memphis Depay avec un but chacun.

Yeremy Pino marque quatre buts en 53 minutes

Après un bon nul contre la Juventus, Villarreal CF a impressionné en LaLiga Santander en battant le RCD Espanyol 5-1. A 19 ans, Yeremy Pino a réussi un coup du chapeau en première période avant d’inscrire un quatrième but personnel à la 53e. Il est devenu le premier joueur de Villarreal CF à inscrire un quadruplé dans un match de LaLiga Santander.

Un sacré samedi à Madrid

Trois rencontres de LaLiga Santander avaient lieu à Madrid samedi et toutes ont été intéressantes. Tout d’abord, Getafe, réduit à 10, a réussi à revenir à 2-2 contre le Deportivo Alaves grâce à un doublé d’Enes Ünal. Ensuite, un but de Karim Benzema a permis au Real Madrid de gagner 1-0 sur le terrain du Rayo Vallecano. Enfin, Renan Lodi a inscrit un doublé lors du succès 2-0 de l’Atletico Madrid contre le RC Celta.

Gabriel Paulista est de retour et marque

Samedi fut un joueur spécial pour Gabriel Paulista, le défenseur central du Valencia CF. Absent sur blessure depuis octobre, le Brésilien a pu revenir à la compétition lors du déplacement de Los Che sur le terrain du RCD Mallorca. Et seulement quatre minutes après le coup d’envoi, il a inscrit un superbe but sur un tir à longue distance. Un but décisif puisque Valencia a gagné 1-0.

Blessure au RCD Mallorca

La semaine fut dure pour le RCD Mallorca puisque le milieu Íñigo Ruiz de Galarreta a subi une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche. Il devrait être absent environ six mois. Ses coéquipiers et le monde du football espagnol lui ont souhaité un prompt rétablissement.

La date est fixée pour le prochain ElClasico

Le dernier ElClasico de la saison 2021/22 aura lieu au Bernabéu le dimanche 20 mars à 21h. Ce match de LaLiga Santander sera la troisième confrontation entre ces clubs cette saison : le Real Madrid avait gagné 2-1 au Camp Nou en championnat et les coéquipiers de Benzema avaient également battu le FC Barcelona en Supercoupe d’Espagne (3-2 après prolongations).

Villarreal CF répond à la Juventus

Mardi, Villarreal CF a disputé son premier match de phase éliminatoire de Champions League depuis 13 ans. Face à la Juventus, le Sous-Marin Jaune a mal débuté en concédant un but à la première minute mais il a repris le contrôle du match et logiquement égalisé grâce à l’homme du match Dani Parejo. Avec ce score de 1-1, tout reste possible à Turin au retour.

L’Atletico Madrid reste dans le coup

L’Atletico Madrid était l’autre équipe espagnole en lice en Champions League cette semaine. Face à Manchester United, le champion d’Espagne a concédé un nul 1-1 à l’Estadio Wanda Metropolitano. Ayant marqué un joli but de la tête, João Félix a été élu homme du match.

Le FC Barcelona, Sevilla FC et le Real Betis se qualifient pour les 8es d’Europa League

Trois équipes espagnoles continuent leur route en Europa League. En 8e, le FC Barcelona affrontera Galatasaray, Sevilla FC défiera West Ham et le Real Betis retrouvera l’Eintracht Frankfurt. Ces trois équipes de LaLiga Santander auront une belle carte à jouer.