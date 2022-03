CAMEROUN :: MAHOLA avec les femmes des prisons pour célébrer le 08 Mars :: CAMEROON

Chaque jour, des organisations, des particuliers, font tout pour redonner le sourire à une catégorie de personnes à travers les multiples actions bénévoles de charité. On en a déjà eu l’habitude de le voir un peu de partout au Cameroun et les actions de ce type se multiplient de jour en jour. Mais, on pense certes à des personnes défavorisées mais, il y’a une catégorie qui passe aux oubliettes d’après Julienne NKACHE BIKIM, promotrice du concept MAHOLA. Cette année, loin de faire la routine comme depuis trois ans déjà, MAHOLA pense à une catégorie oubliée, le tour des femmes détenues de prison est donc arrivé. Pour célébrer la journée internationale de la femme célébrée tous les 08 Mars, Julienne NKACHE BIKIM a décidé de se rendre dans deux prisons du Cameroun pour organiser des ateliers en faveur des femmes détenues de prisons. Une bonne manière de célébrer avec elles et préparer leur avenir post carcérale.

MAHOLA, un moyen de libération de soi et d’espoir pour les femmes

Porté par Julienne NKACHE BIKIM, une Entrepreneure et Philanthrope camerounaise le projet « MAHOLA » qui signifie « Aides » en langue Bassa vient avec de l’espoir. Accompagnée de jeunes femmes passionnées de l’art dans ses diverses variétés, Julienne Bikim, à travers ce projet souhaite partager son savoir-faire artistique avec leurs consœurs détenues en vue de la célébration de la journée internationale des droits de la femme prévue pour le 08 mars prochain. Toutes passionnées de l’art chacune des femmes faisant partie du projet est prête à donner le meilleur pour permettre aux femmes détenues de croire à la vie, d’avoir de l’espoir.

L’objectif principal de cette initiative est d’apporter un soutien matériel mais surtout psychologique à ces femmes incarcérées pour agréer leur quotidien intra carcéral et leur donner des axes de réflexion sur des activités génératrices de revenus pour leur vie post-carcérale, le tout dans une ambiance conviviale. Comme l’a dit Julienne dans une interview : « L’idée c’est de célébrer avec elles, célébrer différemment et de leur donner un fil d’espoir ».

Qu’en est-il effectivement de ce projet ?

Ayant reçu l’accord de deux prisons à savoir celle de Newbell et de Mbanga, MAHOLA permettra à ces détenues d’apprendre « les techniques de customisation des accessoires de mode et décoration ». Il s’agit en effet de 50 femmes détenues des prisons de New -Bell & Mbanga dont les peines varient entre 5 ans et la perpétuité. Les ateliers sont prévus pour le 1er Mars à New-Bell et le 05 Mars à Mbanga. De 10h à 14h, ces femmes apprendront la confection des Barrettes pour cheveux, Sandales à gomme, Bracelets en bois, Pots de fleurs à base de papier et chûtes de tissus.

Cette étape se déroule bien et, d’ici peu, on pourrait voir d’autres projets voire le jour. Peut-être une future collaboration entre MOHOLA et ces prisons car, les retours sont bon après le premier atelier s’étant déroulé le 1er Mars dernier.