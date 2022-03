Startimes offre le meilleur du cinéma Camerounais avec Cinaf TV :: CAMEROON

Le leader de la télévision numérique en Afrique StarTimes, a ajouté en exclusivité la chaîne de cinéma camerounais CINAF TV à sa plate-forme le 28 Février 2022.

La chaîne CINAF TV offre le meilleur du cinéma camerounais à travers les films et séries les plus en vogue du moment. Elle propose également des programmes exclusifs tels que les coulisses de tournage, des émissions, interviews des grandes vedettes et bien plus!

Bien connu sur le digital à travers l’application de streaming CINAF, les deux promoteurs, Fabrice Takoumbo et Vanel Sandjong ont décidé de lancer la chaîne de télévision portant le même nom. CINAF TV est officiellement créée en février 2022 par l’entreprise CINAF GROUP SARL. Elle se veut être une chaîne de télévision de divertissement familiale francophone, visant à valoriser les meilleures œuvres cinématographiques camerounaises en particulier et africaines en générale à travers son canal de diffusion puissant qui portera encore plus haut le 7e art à l’échelle internationale.

Hervé Fabien MABOM, Manager Marketing et Relations Publiques de StarTimes Cameroun déclare : « Le contenu local est l'un des éléments les plus importants du développement actuel de StarTimes, car il permet à un plus grand nombre de téléspectateurs de connaître leur culture et d'en être fiers. En même temps, il favorise l'amélioration continue de la culture locale et offre aux téléspectateurs une plus grande variété de choix lorsqu'ils regardent la télévision. »

CINAF TV est disponible sur le numéro 768 et diffusé dans le bouquet Smart. La chaîne sera disponible très bientôt dans l’application mobile StarTimes On .

StarTimes

StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, avec 13 millions d’abonnés à ses services TNS & TNT et 27 millions d’utilisateurs de son application mobile dans plus de 30 pays. StarTimes possède une plate-forme de 700 chaînes africaines (75%) et internationales (25%, dont chinoises 1,5%). La vision de l’entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir ».