CAMEROUN :: La COMICODI condamne la discrimination raciste contre les résidents d’origine Africaine en Ukraine :: CAMEROON

Une fois de plus, une fois de trop, une fois comme toujours et comme souvent, les personnes de race noire, sont victimes de discriminations en territoire européen, et pire, dans un contexte de crise et de guerre réelle où les vies sont menacées de façon directes, certaines et indiscutables. Cette discrimination ouverte, est instrumentée et mises en oeuvre par toutes sortes de personnes physiques et morales chargées des secours.

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination dénonce avec la plus ferme et la plus radicale des énergies, un acte qui constitue au propre comme au figuré, un crime contre l’humanité.

La Commission observe en outre, que les machins des droits de l’Homme qui nous enfument l’air tout le temps et se croient permis de discipliner les nègres, ne s’intéressent pas à cette situation. C’est d’ailleurs, également, le cas de monsieur le serviteur et jouet patenté, des intérêts occidentaux appelé procureur de la Cour pénale internationale.

La Commission invite avec urgence et détermination, les gouvernants, les politiques, les intellectuels et les leaders d’opinion africains, à prendre conscience du sort pathétique réservé aux Noirs, par ceux-là même qui croient détenir un droit divin sur la promotion et la défense des droits humains, tout en traînant aujourd’hui comme hier, la palme des champions et responsables des plus grands crimes de l’histoire de l’humanité. En réalité les esclavagistes n’ont jamais ni d’idéologie, ni d’instruments, ils ont juste manipulé les consciences.

La Commission se félicite des décisions déjà prises par quelques gouvernants africains, y compris par l’UA, en vue de l’assistance à nos frères et sœurs, ainsi que leur rapatriement conséquent.

La Commission rappelle, que le monde vit à la fois une crise des valeurs éthiques, et une crise de l’ordonnancement des puissances, dans lesquelles l’exacerbation des discriminations et des subjectivités raciales, tiennent une place importante, aux côtés des rivalités purement économiques et géostratégiques./.

Yaoundé, le 1er Mars 2022

Le Président de la Commission, Médiateur Universel

SHANDA TONME