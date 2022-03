FRANCE :: La Plateforme panafricaine: Voici La déclaration de Paris

Réunie à Paris, le 26 février 2022, autour d’une réflexion sur « Le Cameroun face à l’urgence de la paix sociale », la Plateforme républicaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, constituée par le Mouvement de février 2008, basé à Bruxelles, en Belgique, et un Collectif d’organisations de la société civile africaine, a conclu à la résolution ci-après :

Considérant que les conclusions du grand dialogue national voulu par le président Paul Biya, en septembre 2019, n’ont pas permis de ramener la paix civile sur l’ensemble du territoire national, la Plateforme républicaine a initié à Paris, à la Bourse du Travail, rue Château d’eau dans le dixième arrondissement, samedi 26 février 2022, une réflexion sur l’urgence de cette question.

Considérant que le pouvoir est productif au sens où il construit un type de société, de gouvernement et d’avenir à un peuple, la Plateforme républicaine soutient la transformation de l’Etat camerounais et du pouvoir auquel il donne droit.

Considérant que ce pouvoir dépend de la nature des institutions en place, qui ont montré leurs limites, la Plateforme républicaine promeut et encourage le remplacement des institutions rentières par des institutions inclusives et démocratiques.

Considérant le poids et le rôle des armées dans l’offre de sécurité, la Plateforme républicaine milite, travaille et souhaite l’avènement d’une armée au service des citoyens et non d’un individu.

Considérant que les institutions de la République doivent participer du bien-être de tous les camerounais, filles et fils du pays où qu’ils soient,

Appelle les autorités camerounaises et les citoyens du triangle national à tout mettre en œuvre pour restaurer la paix sociale, de toute urgence, sur l’ensemble du territoire national.

Fait à Paris, le 26 février 2022

Ont signé :

- Fidèle TCHUINKWA : Porte-parole de la Plateforme républicaine

- Me Saïd LARIFOU: ONG Waraba Afrique

- Elisabeth POINTEAU: Cercle de réflexion des femmes camerounaises

- DALAMI Mahaman: Open Africa, président de l’Association Banlieue Citoyenne

- Christophe NOAH: MRC

- Ahmad MAIGARI: ASMA

- Professeur Thierry AMOUGOU: Economiste, UCL